Polacy niszczą smartfony, ale nie chcą ich chronić

Najczęstszy wróg? Własne ręce i wakacje

Lato to czas, kiedy telefony najczęściej trafiają na serwisowy stół. Upadki na chodniku, zalanie na plaży czy kontakt z betonem podczas wakacyjnego wypadu – to tylko niektóre wypadki, które mogą się im zdarzyć. Z przeprowadzonego badania wynika, że:

Co ciekawe, najwięcej uszkodzeń ma miejsce... w domu (40%). Jednak to sezon urlopowy zwiększa liczbę poważnych "wypadków".

Latem, gdy telefon częściej towarzyszy nam na plaży, w górach czy w plenerze, ryzyko zniszczenia rośnie. Rolą dostawców usług ochrony jest nie tylko oferowanie dostępnych i jasnych rozwiązań, ale też budowanie świadomości, że ochrona to realna oszczędność i sposób na przedłużenie życia urządzenia.

Etui to za mało

Z badania Smart Barometr 2025 wynika, że aż 70% Polaków używa etui, a 65% szkła ochronnego . W przypadku iPhone’ów te liczby rosną do 79% . Popularność zyskują też folie i futerały .

To jednak nie wystarcza. Uszkodzenia coraz częściej dotyczą nie tylko ekranu (47%), ale też innych elementów (29%). Aż 10% smartfonów po zalaniu przestaje działać całkowicie .

Tylko 10% badanych korzysta z usług ochrony – ubezpieczenia lub serwisu. Dobrą wiadomością jest to, że 61% badanych deklaruje zainteresowanie taką usługą w przyszłości, najchętniej przy zakupie nowego telefonu (58%).

Cena odstrasza, ale szkoda może być większa

Najczęstszy powód rezygnacji z ochrony to cena . Tak twierdzi 40% badanych. Kolejne 25% uznaje, że nie potrzebuje zabezpieczenia , bo nigdy nic się nie stało. Takie osoby prawdopodobnie zmienią zdania, gdy coś się przydarzy. Wtedy jednak będzie już za późno.

Kiedy coś się już stanie, tylko 41% decyduje się na naprawę. Pozostali rezygnują z powodu kosztów (59%), wymieniają telefon (23%) lub uznają, że to drobna usterka. A gdy już naprawiają, to niekonieczne w autoryzowanym punkcie. I choć 2/3 badanych wskazało, że naprawa w takim miejscu jest dla nich ważna, to zaledwie 16% ostatecznie się na nią decyduje.