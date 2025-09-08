Sprzęt

Po prostu musisz mieć to w swoim samochodzie, a w Action kosztuje grosze

Nie wyobrażamy sobie już życia bez smartfonów i nie inaczej sytuacja wygląda w naszych samochodach. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 09:07
0
Te służą za centra multimedialne, nawigacje, czy ostrzeżenia przed wypadkami i kontrolami drogowymi, kiedy już znamy trasę. Problem w tym, że wszystko to pobiera sporo energii. Przydałaby się więc ładowarka samochodowa. A najlepiej taka, która w trakcie jazdy podładuje też smartfon naszego pasażera i np. nasze słuchawki.

Ładowarka samochodowa z Action

I tu do gry wchodzi 66-watowa ładowarka samochodowa z Action. Ta oferuje maksymalną moc wyjściową na każdym porcie wynoszącą… 30 W. Jednak samych portów mamy aż trzy: dwa USB-C i jeden USB-A. Tym samym zachęca ona do dzielenia się nimi z pasażerami, aby móc zaczerpnąć pełnego potencjału. A wszystko to za jedyne 26,95 zł

Co jednak najciekawsze  w tym wszystkim, to nie jest to promocja. Mamy tu do czynienia z produktem w swojej regularnej cenie, który właśnie zawitał do sklepów Action. Warto się więc pośpieszyć, bo niemal na pewno równie szybko zniknie z półek.

Zródła zdjęć: Action, Lech Okoń / Telepolis