Po prostu musisz mieć to w swoim samochodzie, a w Action kosztuje grosze

Te służą za centra multimedialne, nawigacje, czy ostrzeżenia przed wypadkami i kontrolami drogowymi, kiedy już znamy trasę. Problem w tym, że wszystko to pobiera sporo energii. Przydałaby się więc ładowarka samochodowa. A najlepiej taka, która w trakcie jazdy podładuje też smartfon naszego pasażera i np. nasze słuchawki.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ładowarka samochodowa z Action

I tu do gry wchodzi 66-watowa ładowarka samochodowa z Action. Ta oferuje maksymalną moc wyjściową na każdym porcie wynoszącą… 30 W. Jednak samych portów mamy aż trzy: dwa USB-C i jeden USB-A. Tym samym zachęca ona do dzielenia się nimi z pasażerami, aby móc zaczerpnąć pełnego potencjału. A wszystko to za jedyne 26,95 zł.