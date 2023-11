GIGABYTE jest już gotowe na AMD Ryzen 8000

GIGABYTE dołącza do grona producentów gotowych na nowe procesory AMD. Tajwańczycy pamiętali o posiadaczach tańszych płyt głównych.

W zeszłym tygodniu informowaliśmy Was, że zarówno ASRock, jak i ASUS to producenci, którzy zintegrowali w swoim oprogramowaniu dla płyt głównych poprawki AGESA 1.1.0.0. Innymi słowy Tajwańczycy dodali obsługę nadciągających procesorów AMD Ryzen 8000G do starszych płyt głównych.

AMD szykuje przynajmniej cztery różne układy APU

Dzisiaj możemy Was poinformować, że posiadacze platform GIGABYTE również są gotowi na nowe APU. Co ciekawe ten producent pamięta także o tańszych płytach. O ile ASRock i ASUS na start ograniczyli się do modeli AMD X670(E), tak GIGABYTE wydał aktualizację również dla AMD B650 i A620.

GIGABYTE zdradza również, że nowe procesory AMD zostaną wydane pod koniec stycznia 2024. Oczywiście nie ma tutaj podanych żadnych konkretów, ale należy zakładać, że mowa właśnie o APU na bazie AMD Phoenix (2). Są do układy łączące tradycyjne CPU z wydajnym iGPU.

Zgodnie z dotychczasowymi przeciekami AMD planuje wydać cztery różne modele - Ryzen 7 8700G (8R/16W), Ryzen 5 8600G (6R/12W) i 8500G (6R/12W oraz Ryzen 3 8300G (4R/8W). Wszystkie z nich oparte na architekturach Zen4 i Zen4c oraz RDNA 3. Zapowiedzi należy spodziewać się na targach CES 2024.

Zobacz: SK hynix ogłasza produkcję najszybszej na świecie pamięci

Zobacz: Patriot Transporter, czyli bardzo mały i wytrzymały SSD

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: GIGABYTE

Źródło tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne