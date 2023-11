Patriot Transporter, czyli bardzo mały i wytrzymały SSD

Często przenosisz dużo plików? Potrzebujesz czegoś co zaoferuje wysoką wydajność i dużą pojemność? Rozwiązaniem może być przenośny SSD firmy Patriot.

W obecnych czasach nawet tanie smartfony robią całkiem dobre zdjęcia i filmy. Niestety wraz ze wzrostem rozdzielczości i bitrate'u znacząco zwiększyła się też waga plików. Tym samym płyty zasadniczo odeszły już do lamusa, a zastąpiły je pojemniejsze pendrive'y i dyski przenośne.

Patriot Transporter oferuje wydajność do 1000 MB/s

A tak się składa, że amerykańska firma Patriot działająca na rynku od 1985 roku pochwaliła się swoim najnowszym rozwiązaniem. Mowa o miniaturowym i wytrzymałym SSD, który zmieści się w każdej kieszeni.

Patriot Transporter to urządzenie o wymiarach 100 x 8,6 x 39 milimetrów i masie 43 gramów. Mamy tutaj do czynienia z aluminiową obudową i interfejsem USB 3.2 Gen 2 typu C. Szczegóły na temat zastosowanego kontrolera i kości pamięci pozostają nieznane. Wiemy tylko, że mowa o standardzie 3D TLC NAND.

Użytkownik będzie miał do wyboru cztery pojemności - 512 GB oraz 1, 2 i 4 TB. Wszystkie z nich oferują wydajność na poziomie do 1000 MB/s dla zapisu i odczytu sekwencyjnego. Dzięki metalowej obudowie pełniącej zarazem rolę odpromiennika ciepła nie ma obaw o występowanie zjawiska thermal throttlingu.

Patriot Transporter trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Producent nie zdradził sugerowanych cen w Polsce. Wiemy jednak, że opisywane SSD objęte będą 3-letnim okresem gwarancyjnym. W zestawie dostajemy przewód USB typu C z dwiema końcówkami - USB typu A i USB typu C.

Źródło zdjęć: Patriot

Źródło tekstu: oprac. własne