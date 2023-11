SK hynix ogłasza produkcję najszybszej na świecie pamięci

Lider na rynku pamięci DRAM i NAND chwali się nowym rozwiązaniem. Propozycja jest na tyle udana, że od razu trafi do najnowszych smartfonów vivo.

Firma SK hynix ogłosiła dziś, że rozpoczęła dostarczanie swoim klientom pamięci Low Power Double Data Rate 5 Turbo (LPDDR5T) o pojemności 16 gigabajtów (GB), najszybszej obecnie dostępnej pamięci DRAM do urządzeń przenośnych, która może przesyłać dane z prędkością 9,6 gigabitów na sekundę (Gbps).

Z nowych pamięci skorzystają vivo X100 i X100 Pro

Od udanego opracowania LPDDR5T w styczniu, SK hynix przygotowywało się do skomercjalizowania produktu, przeprowadzając weryfikację wydajności z globalnymi producentami procesorów mobilnych.

Koreańczycy twierdzą, że LPDDR5T to optymalna pamięć do maksymalizacji wydajności smartfonów, osiągająca dotychczas najwyższą prędkość. Firma podkreśliła również, że będzie poszerzać zakres zastosowań tego produktu i przewodzić zmianie generacyjnej w sektorze pamięci DRAM do urządzeń przenośnych.

Pakiet LPDDR5T o pojemności 16 GB pracuje w ultra-niskim zakresie napięcia od 1,01 do 1,12 V, ustalonym przez JEDEC. Może on przetwarzać 77 GB danych na sekundę, co równa się przesyłaniu około 15 filmów w rozdzielczości Full HD w ciągu jednej sekundy.

SK hynix rozpoczęło niedawno wysyłkę LPDDR5T do globalnego producenta smartfonów, vivo, który również ogłosił, że smartfony X100 i X100 Pro zostaną wyposażone w najnowsze pakiety pamięci Koreańczyków.

