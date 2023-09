Ploom X: w Polsce debiutuje nowy podgrzewacz tytoniu prosto z Japonii

Ploom X to nowy na polskim rynku podgrzewacz do tytoniu. Zaprojektowane w Japonii urządzenie wyróżnia się unikatową technologią HeatFlow, w której wkłady nie mają bezpośredniego kontaktu z elementami grzewczymi.

Ploom X to urządzenie stworzone przez firmę Japan Tobacco International (JTI). Właśnie w Japonii podgrzewacz zadebiutował w pierwszej kolejności, w 2001 roku. Rok później wkroczył na rynki Europy, a dziś producent ogłosił jego debiut w Polsce. Jesteśmy dziewiątym krajem, w którym jest dostępny Ploom X.

Ploom X całkowicie różni się od innych urządzeń tego typu, dostępnych w Polsce. W znanych już na naszym rynku podgrzewaczach elementem grzewczym najczęściej jest szpikulec, który wbija się we wkład tytoniowy. Jest też znane rozwiązanie z komorą grzewczą ściśle otaczającą wkład. W każdym z przypadków użytkownik musi się liczyć z nie zawsze idealnym smakiem wdychanej pary, a także z koniecznością stałego, niekiedy dość kłopotliwego czyszczenia podgrzewacza z pozostałości spalonego tytoniu. W Ploom X rozwiązano to inaczej.

Tworząc Ploom X, japońcy projektanci opracowali technologię HeatFlow, dzięki której w optymalnej temperaturze powstaje para o charakterystycznym smaku tytoniu, ale bez zapachu dymu i bez popiołu. Co jest istotne, wkłady tytoniowe nie mają bezpośredniego kontaktu z grzałką. Zamiast tego za odpowiednią ekstrakcję odpowiada przepływ powietrza. Producent obiecuje, że gwarantuje to delikatny, ale naturalny smak, a jednocześnie brak nieprzyjemnego zapachu oraz powstającego w komorze popiołu. Konieczność czyszczenia urządzenia została ograniczona do minimum.

Ploom X to niewielkie (43,5 x 88,5 x 24 mm) urządzenie o zaokrąglonych kształtach, które w całości mieści się w dłoni. Jest lekkie (95 g), ale dzięki baterii 2000 mAh pozwala na jednym ładowaniu na podgrzanie do 20 wkładów.

W jednym cyklu można wykorzystać trzy wkłady jeden po drugim. Pojedyncza sesja trwa pięć minut, bez względu na liczbę zaciągnięć. Do obsługi podgrzewacza służy tylko jeden przycisk, a stan pracy urządzenia sygnalizowany jest przez diodę. Do ładowania wykorzystywane jest złącze USB-C, a czas pełnego zasilenia akumulatora to 90 minut.

Ploom X jest dostępny w czterech wariantach kolorystycznych: czarnym, srebrnym, złotym i niebieskim. Cena urządzenia to 69 zł. Dodatkowo producent proponuje wymienne panele w siedmiu kolorach, co pozwala personalizować Ploom X wedle własnych potrzeb.

Do Ploom X oferowane są specjalne, produkowane w Polsce wkłady tytoniowe pod marką Camel, w kilku wariantach smakowych.

Więcej o nowym podgrzewaczu JTI na stronie ploom.pl.



Japan Tobacco International zwiększa inwestycje w Polsce

Podczas premiery Ploom X firma Japan Tobacco International pochwaliła się nowym poziomem inwestycji. Wkłady tytoniowe powstają w nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej fabryce w Starym Gostkowie k. Łodzi. Obiekt dostarcza wkłady nie tylko dla polskich odbiorców, ale na inne rynki, gdzie jest dostępny Ploom X.

Uruchomienie nowej linii produkcyjnej wiąże się ze wzrostem kwoty inwestycji JTI w Polsce do blisko 1,3 mld dolarów. Tylko w tym roku JTI zwiększyło zatrudnienie o ponad 100 osób, a wartość inwestycji w fabrykę nowatorskich wyrobów tytoniowych przekroczyła 200 mln dolarów.

To idealny moment na wejście na polski rynek z innowacyjną japońską technologią do podgrzewania tytoniu Ploom X. JTI Polska jest drugą największą firmą tytoniową w kraju i jestem przekonany, że dzięki ekspansji w szybko rozwijającej się kategorii nowatorskich wyrobów tytoniowych nasza pozycja w Polsce będzie jeszcze silniejsza

– ocenił mówi Edoardo Voletti, prezes zarządu JTI Polska.

Fabryka w Starym Gostkowie to największe na świecie centrum produkcyjne JTI, skąd 80 proc. produkcji trafia na eksport do ponad 70 krajów. Łącznie JTI zatrudnia w Polsce ponad 3,4 tys. osób.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, JTI

Źródło tekstu: Telepolis.pl, JTI