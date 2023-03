PULZE 2.0 to nowy system podgrzewania tytoniu. Byliśmy na premierze

Na polski rynek wkracza nowe urządzenie do podgrzewania tytoniu – PULZE 2.0. Wczoraj odbyła się jego oficjalna premiera. Co ma do zaoferowania ten nowy sprzęt?

Imperial Tobacco wprowadził na polski rynek nowy system podgrzewania tytoniu – PULZE 2.0. To kolejne tego typu urządzenie na naszym rynku, obok konkurencyjnych IQOS i GLO. Nowość Imperial Tobacco jest już od kilku dni dostępna w wybranych punktach sprzedaży.

Producent przekonuje, że technologia zastosowana w najnowszym PULZE zmniejsza emisję substancji toksycznych o 96% w porównaniu do tradycyjnych papierosów. Należy jednak podkreślić, że każdy wyrób tytoniowy i nikotynowy, w tym także przeznaczony dla podgrzewaczy, jest szkodliwy dla zdrowia i przeznaczony wyłącznie dla dorosłych palaczy.

W PULZE 2.0 wkład podgrzewany jest do dwóch temperatur, w zależności od wyboru użytkownika. Krótsze lub dłuższe przyciśnięcie włącznika rozgrzewa grzałkę do 315 lub 345°C, co ma zapewniać różne doznania smakowe – łagodne lub intensywne. Jednocześnie takie temperatury są o 550°C niższe niż te, które osiągane są podczas spalania tradycyjnych papierosów. Dzięki temu emisja substancji toksycznych jest mniejsza o 96%.

Po jednym ładowaniu, trwającym łącznie 85 minut, urządzenie pozwala na 25 kolejnych użyć po 5 minut każde, z dowolną liczbą zaciągnięć. Imperial Tobacco chwali się swoją własną metodą podgrzewania tytoniu od wewnątrz, co skraca czas rozpoczęcia sesji do 20 sekund.

PULZE ma podłużny kształt przypominający nieco cygaro. Urządzenie po włączeniu sygnalizuje status pracy kolorową diodą, a na czas noszenia w kieszeni można je zablokować, by się samodzielnie nie włączyło – w tym celu trzeba kliknąć przycisk zasilania 5 razy z rzędu. W obudowie PULZE schowane jest też narzędzie Quick Clean do czyszczenia grzałki. Ładowanie odbywa się przez gniazdo USB-C, z dowolnej ładowarki.

W Polsce dostępne jest już urządzenie PULZE w trzech kolorach – do wyboru jest głęboki brąz, miedziany i morski. Cena: 69 zł. Do tego oferowane są także wkłady.

Dystrybucja PULZE odbywa się stopniowo – produkty będzie można kupić w najpopularniejszych sieciach typu convenience (na początek Żabka), na stacjach benzynowych Orlen, a także w punktach oferujących prasę oraz specjalistycznych sklepach sprzedających wyroby tytoniowe.

Do tej pory PULZE dostępne było w Czechach, Grecji, we Włoszech, Portugalii oraz na Węgrzech. Do Polski jako pierwszego kraju w regionie Europy Centralno-Wschodniej wchodzi od razu ulepszona wersja – PULZE 2.0. Według danych Imperial Tobacco udział podgrzewaczy na polskim rynku, w całkowitej konsumpcji wyrobów tytoniowych, wynosi 10% i stale wzrasta.

Więcej informacji o PULZE 2.0 można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej: www.pulze.com.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: wł., Imperial Tobacco