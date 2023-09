Iqos Iluma – indukcyjny podgrzewacz tytoniu już w Polsce

Philip Morris wprowadził do sprzedaży w Polsce indukcyjne podgrzewacze tytoniu z serii Iqos Iluma. Nowość z unikatowym system grzewczym dostępna jest w trzech wariantach na każdą kieszeń.

Iqos Iluma to nowa seria podgrzewaczy tytoniu, która wprowadza do tego typu urządzeń małą rewolucję. Rozwiązanie o nazwie Smartcore Induction System podgrzewa tytoń bez jego spalania, indukcyjnie i od wewnątrz, zrywa za to z dotychczasowym ostrzem grzewczym.

Korzyści? Tytoń nie ma kontaktu z trzpieniem wbijanym w środek wkładu, co przekłada się nie tylko na lepszy smak aerozolu, ale też minimalizuje do zera powstawanie popiołu w miejscu, gdzie w starszych konstrukcjach ostrze styka się z tytoniem. Nie ma też potrzeby czyszczenia urządzenia z jego pozostałości.

Wystarczy tylko wsunąć do komory wkład obustronnie zakończony filtrami, który po podgrzaniu i zaciągnięciach wygląda wręcz nieskazitelnie, jak dopiero wyciągnięty z paczki. Sam Iqos Iluma pozostaje czysty, we wnętrzu nie zbierają się drobiny wyprażonego tytoniu, nie ma też skroplin aerozolu. Takie pozostałości, nieczyszczone, negatywnie wpływają na smak podczas kolejnych podgrzań, mogą też prowadzić do zmniejszenia wydajności sprzętu. Tu tego nie ma.

Iqos Iluma jest już w Polsce

Podczas konferencji w Warszawie Philip Morris ogłosił wprowadzenie systemu Iqos Iluma na polski rynek – są to trzy modele z nowej serii wraz ze specjalnymi, przeznaczonymi dla niej wkładami.

Firma ogłosiła też nową, przekraczającą miliard złotych inwestycję, obejmującą produkcję najnowszych wkładów tytoniowych do podgrzewania w fabryce w Krakowie. Firma zamierza produkować tam wkłady dla Iqos Iluma z przeznaczeniem na polski rynek, jak i na eksport. Jednocześnie inwestycja ma stworzyć według obietnic producenta wiele nowych miejsc pracy.

Iqos Iluma w Polsce debiutuje w trzech odsłonach. Podstawowy model to Iqos Iluma za 249 zł. Jest też propozycja dla bardziej oszczędnych – Iqos Iluma One za 149 zł. Natomiast najbardziej wymagający użytkownicy sięgną po Iqos Iluma Prime za 550 zł. Czym się dokładnie różnią te warianty?

Podstawowy, środkowy pod względem ceny Iqos Iluma ma obudowę wykonaną z anodowanego aluminium i jest wizualnie zbliżony do poprzedniej generacji urządzeń Iqos. Podgrzewacz waży 30,5 g, a jego przenośna ładowarka – 141 g. Dostępny jest w pięciu kolorach (beżowy, szary, zielony, czerwony i niebieski) wraz z dodatkowymi akcesoriami, takimi jak pierścienie mocujące czy wymienne nakładki.

Najtańszy Iqos Iluma One to kompaktowe, jednoczęściowe urządzenie, które pozwala na 20-krotne użycie bez konieczności ładowania pomiędzy użyciami. Jest cięższy niż pozostałe warianty – waży 68,5 g – ale pozbawiony jest przenośnej ładowarki. Warianty kolorystyczne dostępne są jak w modelu Iqos Iluma.

Topowy model Iqos Iluma Prime wyróżnia się najbardziej zaawansowaną konstrukcją i wzornictwem. Podgrzewacz waży 30,5 g, jego ładowarka 116,5 g, a obudowa zestawu wykonana jest z połączenia aluminium z tekstylnymi lub skórzanym elementami. Powstał w czterech wersjach kolorystycznych, z możliwością dalszej personalizacji przy użyciu dodatkowych akcesoriów. Do wyboru są trzy wyjściowe kolory: złoty, zielony, czarny i brązowy.

Iqos Iluma oraz Iqos Iluma Prime obsługują zaawansowane funkcje, takie jak inteligentne gesty, automatyczne uruchamianie podgrzewania, różne tryby podświetlenia, alerty czy możliwość blokowania i odblokowywania urządzenia w zależności od potrzeb. Funkcje te można modyfikować za pomocą aplikacji mobilnej.

Wszystkie modele z serii Iqos Iluma pozwalają na 6 minut podgrzewania lub do 14 zaciągnięć. Jak wylicza producent, Iqos Iluma podgrzewa tytoń bez jego spalania, wytwarzając aerozol nikotynowy zawierający średnio o 95 proc. mniej szkodliwych substancji chemicznych w porównaniu z papierosem. Urządzenie nie wydziela dymu ani popiołu, a emitowany przez nie aerozol ma znacznie mniej intensywny zapach niż dym papierosowy.

Wszystkie urządzenia z serii Iqos Iluma są już dostępne w sprzedaży. Należy podkreślić, że system Iqos jest przeznaczony wyłącznie dla pełnoletnich osób palących lub korzystających z wyrobów z nikotyną, które nie zamierzają rzucić nałogu. Iqos nie jest produktem wolnym od ryzyka i dostarcza uzależniającą nikotynę.

