Ten układ ma trafić do PlayStation 6. Poznaliśmy specyfikację

Nie jest tajemnicą, że Sony po raz kolejny zdecydowało się na współpracę z AMD. To właśnie Czerwoni dostarczą kluczowe komponenty do budowy PlayStation 6. Układ APU, stosowany w konsoli, ma pozwolić w końcu na natywnie granie w 4K z płynnością 60 klatek na sekundę. Wyciekła jego prawdopodobna specyfikacja.

Oto serce PlayStation 6

Informacje na temat specyfikacji układu APU do PlayStation 6 przekazał twórca z kanału Moore's Law is Dead. Wielokrotnie udowodnił on, że ma dobre źródła swoich informacji, chociaż kilka razy też mocno przestrzelił, więc na poniższe wieści należy brać poprawkę.

Według niego układ o nazwie Orion będzie miał rozmiar 280 mm2. Ma on być produkowany w fabrykach TSMC w litografii 3 nm. Wyposażony będzie w 8 rdzeni Zen 6c (jeden ma być nieaktywny) oraz 2 rdzenie Zen 6 LP, które będą przeznaczone na obsługę systemu operacyjnego. Jednostka będzie obsługiwać pamięci GDDR7 32 Gbps na maksymalnie 160-bitowej szynie.