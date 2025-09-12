Sprzęt

Ten układ ma trafić do PlayStation 6. Poznaliśmy specyfikację

PlayStation 6 ponownie ma korzystać z podzespołów AMD. Poznaliśmy właśnie prawdopodobną specyfikację konsoli.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:49
Ten układ ma trafić do PlayStation 6. Poznaliśmy specyfikację

Nie jest tajemnicą, że Sony po raz kolejny zdecydowało się na współpracę z AMD. To właśnie Czerwoni dostarczą kluczowe komponenty do budowy PlayStation 6. Układ APU, stosowany w konsoli, ma pozwolić w końcu na natywnie granie w 4K z płynnością 60 klatek na sekundę. Wyciekła jego prawdopodobna specyfikacja.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oto serce PlayStation 6

Informacje na temat specyfikacji układu APU do PlayStation 6 przekazał twórca z kanału Moore's Law is Dead. Wielokrotnie udowodnił on, że ma dobre źródła swoich informacji, chociaż kilka razy też mocno przestrzelił, więc na poniższe wieści należy brać poprawkę.

Według niego układ o nazwie Orion będzie miał rozmiar 280 mm2. Ma on być produkowany w fabrykach TSMC w litografii 3 nm. Wyposażony będzie w 8 rdzeni Zen 6c (jeden ma być nieaktywny) oraz 2 rdzenie Zen 6 LP, które będą przeznaczone na obsługę systemu operacyjnego. Jednostka będzie obsługiwać pamięci GDDR7 32 Gbps na maksymalnie 160-bitowej szynie.

Jeśli chodzi o GPU, to tutaj mamy mieć do czynienia 54 jednostkami obliczeniowymi w architekturze RDNA 5. W sumie układ ma charakteryzować się TDP na poziomie 160 W. Dla porównania w PlayStation 5 Pro ten wskaźnik wynosi 200-240 W, więc byłaby to znacząca poprawa, biorąc pod uwagę przewidywany wzrost wydajności.

