Na PlayStation 6 i Xbox Next poczekamy dłużej. Powód nie dziwi

PlayStation 5 i Xbox Series X/S są z nami już ponad 5 lat. Standardowy cykl życia konsol to 7 lat, więc powoli powinniśmy szykować się do premiery kolejnych modeli. Niektóre plotki sprzed kilku miesięcy sugerowały, że te nawet mogą pojawić się już w 2026 roku, chociaż bardziej realna wydawała się premiera w 2027 lub 2028 roku. Teraz wszystko się zmieniło, a winny jest kryzys na rynku pamięci RAM.

PlayStation 6 zadebiutuje później

Takie informacje przekazał Tom Henderson, który jest jednym z najlepiej poinformowanych dziennikarzy w branży technologicznej i uchodzi za doskonałe źródło. W jego ocenie zarówno PlayStation 6, jak i Xbox Next (taka nazwa pojawiała się w plotkach) zadebiutują później, niż początkowo planowano. Na urządzenia możemy poczekać nawet dłużej niż do 2028 roku. Co więcej, mogą być znacznie droższe.

Chociaż w przeszłości konsole były w pewnym stopniu dotowane, wydaje się, że dostępność pamięci RAM i wzrost cen spowodują, że ceny konsol nowej generacji, o których już wcześniej mówiło się, że będą znacznie droższe niż w przypadku poprzednich generacji, mogą być jeszcze wyższe. powiedział Henderson.

W Sony i Microsofcie mają twardy orzech do zgryzienia. Aktualne ceny pamięci RAM sprawiają, że tworzenie konsoli nowej generacji jest znacznie utrudnione. Rynkowe analizy sugerują, że kryzys może potrwać nawet 2 lata. Z tego powodu PS5 i XNext nie tylko byłyby znacznie droższe, ale ich dostępność na premierę zostałaby znacząco ograniczona z powodu braku części do budowy.