Przenośne PlayStation 6 w szczegółach. Sony wzoruje się na Nintendo

Nowe informacje na temat przenośnej wersji PlayStation 6, na temat której plotki krążą już od kilku miesięcy, przekazał znany youtuber z kanału Moore's Law is Dead. Twierdzi on, że dotarł do szczegółowej specyfikacji urządzenia. Chociaż informacje wyglądają wiarygodnie, to trzeba brać na nie sporą poprawkę.

Specyfikacja przenośnego PlayStation 6

Według Moore's Law is Dead handheld PlayStation 6 będzie korzystał z podzespołów AMD, co nie jest żadnym zaskoczeniem. Konsola ma być wyposażona w układ produkowany przez TSMC w litografii 3 nm. Ten ma mieć około 135 mm2.

Jeśli chodzi o specyfikację, to SoC ma oferować cztery rdzenie Zen 6c (dostępne dla deweloperów) oraz dwa Zen 6LP (zarezerwowane na system) wraz z 4 MB pamięci podręcznej L3 (trzeciego poziomu).

CPU będzie współpracował z pamięciami LPDDR5X-8533 na 192-bitowej szynie. Kontroler ma obsługiwać do 48 GB RAM-u, ale nie wiadomo, czy tyle zostanie wykorzystane w konsoli.

Jeśli chodzi o GPU to mówimy o architekturze RDNA 5 z 16 jednostkami obliczeniowymi. Układ ma osiągać taktowanie 1,2 GHz w trybie przenośnym oraz 1,65 GHz w trybie zadokowanym. Tak, mowa o konsoli podobnej do Nintendo Switch 1 oraz 2, którą będzie można zarówno zabrać ze sobą na wyjazd, jak i podłączyć do telewizora.