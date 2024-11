PlayStation 5 Pro rozebrane na części. Kilka szczegółów zaskakuje

Już za chwilę, już za moment do pierwszych klientów trafią konsole PlayStation 5 Pro. Tymczasem część dziennikarzy już testuje nową konsolę, co zdradza kilka ciekawych informacji na jej temat.

PlayStation 5 Pro, chociaż zostało zapowiedziane już we wrześniu, to na sklepowych półkach zagości dopiero 7 listopada. Oznacza to, że za kilka dni pierwsi konsumenci będą cieszyć się nową konsolą w swoich domach. Jednak przed nimi dostęp do urządzenia dostali dziennikarze i youtuberzy. Niektórzy zdecydowali się rozkręcić PS5 Pro i pokazać, co skrywa ona w środku.

PlayStation 5 Pro rozebrane na części

Za rozebranie PlayStation 5 Pro wziął się między innymi brazylijski youtuber o pseudonimie Tez. Dokładnie rozkręcił on konsolę i przyjrzał się, co znajduje się na jej płycie głównej. Kilka rzeczy zaskakuje, ale pozytywnie.

Przede wszystkim PlayStation 5 Pro daje łatwiejszy dostęp do baterii CMOS. W zwykłym modelu konieczne było niemal całkowite rozebranie konsoli. W wersji pro wystarczy zdjąć boczny panel, aby uzyskać dostęp do tego elementu. To bardzo ważne, bo w ten sposób można łatwo przeprowadzić reset PS5 Pro, tak samo, jak robimy to w naszych desktopach.

Drugie zaskoczenie to obecność dodatkowych pamięci. PlayStation 5 Pro ma nie tylko 16 GB modułów GDDR6, ale też 2 GB pamięci DDR5. Ta druga w całości przeznaczona jest na potrzeby systemu operacyjnego, więc pozostała może być wykorzystywana przez twórców gier. Pozostała specyfikacja jest taka, jak zapowiadało Sony. Mamy tutaj procesorów AMD z 8 rdzeniami Zen 2 oraz układ graficzny AMD o mocy 16,7 TFLOPS (Czerwoni podają 33,5 TFLOPS z powodu RDNA Dual Issue). Warto zwrócić też uwagę na większy dysk o pojemności 2 TB.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl

Źródło tekstu: VideoCardz