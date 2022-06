Sony szykuje sprzętową nowość dla PS5. Ma mieć "Pro" w nazwie

Sony prawdopodobnie pracuje nad dużą, sprzętową nowością dla konsoli PlayStation 5. Co więcej, jeśli plotki się potwierdzą, to będzie miała "Pro" w nazwie.

Tom Henderson z serwisu Try Hard Guides ujawnił, że Sony pracuje nad sprzętową nowością dla PlayStation 5. Chociaż nowe urządzenie może mieć "Pro" w nazwie, to niestety nie chodzi o ulepszony warianty samej konsoli, czyli PS5 Pro.

Sony pracuje nad DualSense Pro

Z pogłosek wynika, że Sony wkrótce może zaprezentować kontroler DualSense Pro, o ile tak rzeczywiście będzie się nazywał. Na razie, do celów wewnętrznych, otrzymał on kodową nazwę Hunt. Źródła związane z tematem twierdzą, że na pierwszy rzut oka wygląda on bardzo podobnie do klasycznego DualSense'a, ale różni się od niego kilkoma funkcjami i dodatkami.

Jedna z największych zmian to możliwość łatwego zdemontowania analogowych gałek. Dzięki temu, w razie problemów z driftowaniem, każdy będzie w stanie sam je wymienić. Podejrzewam, że w sklepach pojawiją się części wymienne. Kolejna różnica to zdejmowalny grip, który ma poprawiać chwyt kontrolera.

Poza tym DualSense Pro ma mieć dodatkowe przyciski na tyle obudowy oraz coś, co określa się mianem trigger stops. To prosty mechanizm, który blokuje triggery w połowie odległości, co pozwala wciskać je z większą częstotliwością. Jest to przydatne między innymi w strzelankach. Ostatnia nowość to zmiany w oprogramowaniu, ale tutaj nie znamy szczegółów.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie kontroler Pro miałby zostać zaprezentowany. Źródła twierdzą, że ma to nastąpić stosunkowo szybko. Niektórzy przekonują, że Sony planuje jakąś sprzętową prezentację pod koniec czerwca, ale nie wiadomo, czy ma ona dotyczyć właśnie DualSense Pro.

