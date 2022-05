Nadal nie masz PlayStation 5? Sony też się to nie podoba

Sony pochwaliło się sprzedażą PlayStation 5. Ta jest rozczarowująca, ale nie jest to wina niskiego zainteresowania. Japończycy mają problem z produkcją.

Sony ujawniło, ile konsol PlayStation 5 trafiło do sklepów od dnia premiery 12 listopada 2020 roku (tydzień później trafiła do Polski). Niestety, nie są one najlepsze. PS5 w pierwszych miesiącach swojego życia radzi sobie gorzej niż PS4.

Sprzedaż PlayStation 5 rozczarowuje

Od dnia premiery PlayStation 5 trafiło do sklepów w liczbie 19,3 mln egzemplarzy. To wynik o 3,3 mln gorszy niż przewidywało Sony. Nie chodzi jednak o to, że mało kto jest zainteresowany konsolą. Jest wręcz przeciwnie, ale z powodu kryzysu na rynku układów scalonych Japończycy nie są w stanie wyprodukować więcej egzemplarzy.

Na szczęście Sony przewiduje, że w kolejnym roku fiskalnym produkcja konsoli znacząco się poprawi. Japończycy chcą w tym czasie dostarczyć na rynek aż 18 mln PlayStation 5, co znacząco powinno wpłynąć na dostępność w sklepach. Mam nadzieję, że oznacza to gołe konsole w cenie zbliżonej do rekomendowanej. Aktualnie oferowane zestawy nie są w mojej ocenie szczególnie opłacalne.

Jednocześnie PlayStation poinformowało, że w sprzedaż PS5 i PS4 osiągnęła w ostatnim kwartale poziom aż 14,5 mln egzemplarzy w porównaniu z 7,9 mln rok wcześniej. W tym samym czasie o 200 tys. spadła liczba subskrybentów PS Plus, ale to akurat może być spowodowane planowanymi zmianami i nowymi poziomami subskrypcji.

Źródło zdjęć: agencies / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Sony