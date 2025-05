Pixel 9 Pro XL 5G wylądował dziś w świetnej promocji. Flagowiec Google może być Twój kilkaset złotych taniej

Google Pixel 9 Pro XL 5G

Już samo to wystarczy, aby go umieścić w wysokiej półce. Dalej mamy jednak świetny aparat główny 50 Mpix, którego wspierają dwa oczka po 48 Mpix. Z przodu natomiast spogląda na nas 42 Mpix obiektyw. Nie brakuje tu szeregu czujników, w tym nawet barometru i termometru. Dzięki normie IP68 niestraszne są mu nawet kąpiele w wodzie. Natomiast bateria 5060 mAh z ładowaniem do 37 W to solidny zapas energii. A wszystko to aż 300 zł taniej.