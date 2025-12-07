Kupiłem go przed promocją i teraz płaczę. 6.1-litrowy Air Fryer Philips za 329 zł

Czy mi właśnie skacze gul z powodu tej przeceny? Otóż jak najbardziej. A wszystko dlatego, że kilka dni temu sam kupiłem tego Air Fryera dla mojej Mamy. Zapłaciłem za niego 549 zł. Dziś kosztuje on jedyne 329 zł. No cóż, pech, z drugiej strony sam uznałem, że jest wart znacznie większych pieniędzy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Philips Ovi XL HD9270/00

Uwielbiam Air Fryera. Szybki posiłek z minimalną ilością tłuszczu, który oferuje soczysty środek i chrupiącą skórkę jest definicją tego typu urządzeń. Natomiast w przypadku Air Fryera od Philipsa mamy jeszcze wyprofilowaną misę, dzięki której wszystko opieka się w miarę równomiernie, nawet od spodu.

Tu dodatkowo mamy 6,1-litrową misę i moc 2000 W. Spokojnie więc zrobimy obiad nawet dla 3-odobowej rodziny. A dzięki zakresowi temperatur od 60 do 200 stopni Celsjusza możemy w nim piec, suszyć, czy podgrzewać dania. Wszystko to za jedyne 329 zł.