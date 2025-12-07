Kupiłem go przed promocją i teraz płaczę. 6.1-litrowy Air Fryer Philips za 329 zł
Oryginalny Air Fryer Philipsa w cenie typowej dla tanich zamienników, za to z pojemną misą.
Czy mi właśnie skacze gul z powodu tej przeceny? Otóż jak najbardziej. A wszystko dlatego, że kilka dni temu sam kupiłem tego Air Fryera dla mojej Mamy. Zapłaciłem za niego 549 zł. Dziś kosztuje on jedyne 329 zł. No cóż, pech, z drugiej strony sam uznałem, że jest wart znacznie większych pieniędzy.
Philips Ovi XL HD9270/00
Uwielbiam Air Fryera. Szybki posiłek z minimalną ilością tłuszczu, który oferuje soczysty środek i chrupiącą skórkę jest definicją tego typu urządzeń. Natomiast w przypadku Air Fryera od Philipsa mamy jeszcze wyprofilowaną misę, dzięki której wszystko opieka się w miarę równomiernie, nawet od spodu.
Tu dodatkowo mamy 6,1-litrową misę i moc 2000 W. Spokojnie więc zrobimy obiad nawet dla 3-odobowej rodziny. A dzięki zakresowi temperatur od 60 do 200 stopni Celsjusza możemy w nim piec, suszyć, czy podgrzewać dania. Wszystko to za jedyne 329 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.