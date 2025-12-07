Sprzęt

Kupiłem go przed promocją i teraz płaczę. 6.1-litrowy Air Fryer Philips za 329 zł

Oryginalny Air Fryer Philipsa w cenie typowej dla tanich zamienników, za to z pojemną misą. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:01
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Kupiłem go przed promocją i teraz płaczę. 6.1-litrowy Air Fryer Philips za 329 zł

Czy mi właśnie skacze gul z powodu tej przeceny? Otóż jak najbardziej. A wszystko dlatego, że kilka dni temu sam kupiłem tego Air Fryera dla mojej Mamy. Zapłaciłem za niego 549 zł. Dziś kosztuje on jedyne 329 zł. No cóż, pech, z drugiej strony sam uznałem, że jest wart znacznie większych pieniędzy. 

Dalsza część tekstu pod wideo
Philips Ovi XL HD9270/00 6,2-litrowa misa za 329 zł

Philips Ovi XL HD9270/00

Uwielbiam Air Fryera. Szybki posiłek z minimalną ilością tłuszczu, który oferuje soczysty środek i chrupiącą skórkę jest definicją tego typu urządzeń. Natomiast w przypadku Air Fryera od Philipsa mamy jeszcze wyprofilowaną misę, dzięki której wszystko opieka się w miarę równomiernie, nawet od spodu. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Air Fryer Frytkownica beztłuszczowa TEFAL Actifry MY741CF0 z mieszadłem do żywności oraz funkcjonalnością Multicookera
Air Fryer Frytkownica beztłuszczowa TEFAL Actifry MY741CF0 z mieszadłem do żywności oraz funkcjonalnością Multicookera
0 zł
899 zł - najniższa cena
Kup teraz 899 zł
Advertisement

Tu dodatkowo mamy 6,1-litrową misę i moc 2000 W. Spokojnie więc zrobimy obiad nawet dla 3-odobowej rodziny. A dzięki zakresowi temperatur od 60 do 200 stopni Celsjusza możemy w nim piec, suszyć, czy podgrzewać dania. Wszystko to za jedyne 329 zł

Philips Ovi XL HD9270/00 6,2-litrowa misa za 329 zł

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
philips air fryer Philips Ovi XL HD9270/00
Zródła zdjęć: Philips