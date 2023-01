Philips z dwoma uniwersalnymi monitorami UltraWide. Tanio nie będzie

Philips prezentuje dwa monitory, które na tle konkurencji będą wyróżniać się wysoką rozdzielczością UltraWide Quad HD. Za taki luksus trzeba będzie jednak sporo zapłacić.

Wiele osób zastanawia się, czy lepiej zaopatrzyć się w monitor do pracy, czy bardziej do gier wideo. Dylemat ten dręczy pewnie wielu graczy, którzy pracują zdalnie. Tymczasem Philips przekonuje, że wcale nie trzeba wybierać między obowiązkami, a przyjemnością i proponuje dwa uniwersalne monitory: 40B1U5600 oraz 40B1U5601H.

Płaskie matryce i odświeżanie 120 Hz

Oba monitory wyposażono w 40-calowe, płaskie matryce IPS o proporcjach ekranu 21:9. Tak duża przestrzeń robocza może zainteresować na przykład osoby, które zajmują się montażem filmów lub pracują w programach typu CAD. Brak krzywizny oznacza, że proste linie wyświetlane na ekranie nie będą zniekształcone. Co więcej, matryce cechują się pokryciem palety sRGB na poziomie 121%. Z kolei graczom oferują częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz.

Oba modele zostały wyposażone w wielofunkcyjny port USB-C. Może on służyć do jednoczesnego przekazywania sygnału obrazu z komputera, ładowania podłączonego urządzenia i przesyłania danych z wpiętych do monitora peryferii. Funkcja ta opiera się o wykorzystanie pojedynczego kabla USB-C, co sprawia, że może to być interesujące rozwiązanie dla osób korzystających z komputerów mających ograniczoną liczbę złączy.

Osoby pracujące z domu pewnie będą zainteresowane wbudowanym przełącznikiem KVM, dzięki któremu możliwe jest szybkie i wygodne korzystanie z dwóch komputerów za pomocą jednego zestawu monitora, klawiatury i myszki. Co więcej urządzenia są przystosowane do obecnych czasów. Ceny za prąd rosną, więc Philips ogranicza jego zużycie. 40B1U5600 i 40B1U5601H zostały wyposażone w funkcje mające na celu oszczędzanie energii, w zależności od warunków otoczenia. Dzięki detektorowi PowerSensor monitory te są w stanie zmniejszyć jasność ekranu w momencie, gdy użytkownik oddali się od stanowiska komputerowego. Zużycie energii może zostać ograniczone w takim wypadku nawet do 75%. Z kolei czujnik LightSensor odpowiada za dostosowanie natężenia podświetlenia matrycy do poziomu oświetlenia panującego w pomieszczeniu.

Monitory są już dostępne w sklepach w sugerowanych cenach:

40B1U5600 – 3 802 zł

40B1U5601H – 4 272 zł

Specyfikacja:

Model 40B1U5600 40B1U5601H Typ matrycy IPS IPS Podświetlenie matrycy W-LED system W-LED system Przekątna matrycy 40” (100,4 cm) 40” (100,4 cm) Format ekranu 21:9 21:9 Zakrzywienie Brak Brak Rozdzielczość 3440 x 1440 px 3440 x 1440 px Zagęszczenie pikseli 94 PPI 94 PPI Odświeżanie obrazu 120 Hz 120 Hz Czas reakcji matrycy (GtG) 4 ms 4 ms Kontrast statyczny 1200:1 1200:1 Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln 16,7 mln Typowa jasność podświetlenia 500 cd/m² 300 cd/m² Kąty widzenia 178° w poziomie i w pionie 178° w poziomie i w pionie Pokrycie palety sRGB 121% 121% Pokrycie palety NTSC 102% 102% Dodatkowe funkcje - DisplayHDR 400 - Montaż VESA 100 x 100 - USB-C: DP Alt mode, Power Delivery 90 W - Flicker Free - LowBlue Mode - MultiView - Przełącznik KVM

- PowerSensor

- LightSensor - Wysuwany uchwyt na słuchawki - HDR10 - Montaż VESA 100 x 100 - RJ45: Gigabit LAN - USB-C: DP Alt mode,

Power Delivery 90 W - Flicker Free - LowBlue Mode - MultiView - Przełącznik KVM - Kamerka z Windows Hello - PowerSensor

- LightSensor - Daisy Chain - Wysuwany uchwyt na słuchawki Zasilacz Wewnętrzny Wewnętrzny Typowy pobór energii 36 W 40,2 W (ECO mode: 31,4 W) Pochylenie panelu Od -5 do 30 stopni Od -5 do 30 stopni Regulacja wysokości Do 150 mm Do 150 mm Wymiary monitora z podstawą (szerokość / wysokość / głębokość) 944 x 628 x 280 mm 944 x 628 x 280 mm EAN 87 12581 79747 8 87 12581 79749 2

