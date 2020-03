Philips Hue Play HDMI Sync Box - nowy poziom domowej rozrywki

Firma Signify (wcześniej Philips Lighting) przygotowała nowe urządzenie, które ma podnieść domową rozrywkę na nowy poziom. Umożliwia ono synchronizację lamp Philips Hue z telewizorem w celu dostosowania oświetlenia do wyświetlanego obrazu. Przystawkę Philips Hue Play HDMI Sync Box należy połączyć między źródłem obrazu i telewizorem (lub projektorem).

Kino domowe z efektami świetlnymi

O tym, że warto rozszerzyć to, co widać na ekranie telewizora także na jego otoczenie, Philips wie od dawna, oferując telewizory z funkcją ambilight , czyli kolorowym podświetleniem wokół urządzenia, które dostosowuje się do wyświetlanego obrazu. Teraz można to łatwo rozszerzyć także na posiadane kolorowe lampy Philips Hue. Ich barwa może zostać zsynchronizowana z obrazem lub muzyką za pomocą urządzenia Philips Hue Play HDMI Sync Box.

Zobacz: Masz Philips Hue? Masz problem! Oto jak łatwo zhackować żarówki

Zobacz: Philips Screeneo - sala kinowa w Twoim domu

Po połączeniu produktu należy uruchomić aplikację mobilną Philips Hue Sync i dodać urządzenie do ekosystemu Hue. Z poziomu aplikacji można personalizować ustawienia tak, aby ożywić lampy Philips Hue i dopasować je do odtwarzanego filmu, gry lub muzyki. Do urządzenia można podłączyć do dziesięciu kolorowych lamp Philips Hue, dzięki czemu Sync Box zmieni salon w salę kinową z kolorowymi efektami świetlnymi.

- Ludzie lubią uciekać od presji codziennego życia poprzez zatracanie się w rozrywce. Z dumą prezentujemy nowe urządzenie Philips Hue Play HDMI Sync Box, które pozwala zrobić to w prosty sposób. Użytkownicy Philips Hue mogą teraz połączyć kolorowe lampy z domowymi systemami rozrywkowymi, aby czerpać zupełnie nowe wrażenia z oglądania filmów i telewizji, słuchania muzyki i grania.

- powiedział Jasper Vervoort, kierownik biznesowy, systemów i opraw domowych, Philips Hue w Signify

Wszechstronność w zasięgu ręki

Philips Hue Play HDMI Sync Box ma własną dedykowaną aplikację, która pozwala łatwo i szybko sterować oświetleniem. Za jej pomocą można dostroić jasność, a także szybkość i intensywność efektów świetlnych. Można również zautomatyzować urządzenie poprzez skonfigurowanie ustawień domyślnych, żeby jeszcze łatwiej było używać go na co dzień, w połączeniu z systemem rozrywkowym. Kolorowe lampy Philips Hue nie tylko do wzbogacania domowej rozrywki, ale również

w celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności ekosystemu Hue, w tym zdalnego sterowania spoza domu oraz tworzenia nastrojowego oświetlenia.

Sterowanie na podczerwień lub za pomocą komend głosowych

Urządzeniem Philips Hue Play HDMI Sync Box można sterować za pomocą dowolnego pilota telewizyjnego na podczerwień (standardowego

lub uniwersalnego), na przykład włączać i wyłączać oraz przełączać wejścia HDMI. Funkcja „naucz” służy do konfigurowania Philips Hue Play HDMI Sync Box do współpracy z pilotem uniwersalnym, co umożliwia płynne przełączać się między wieloma urządzaniami, ułatwiając w ten sposób codzienne używanie urządzenia w systemie kina domowego.

Philips Hue HDMI Sync Box jest kompatybilny z asystentami głosowymi, takimi jak Amazon Alexa, Asystent Google lub Apple Siri. Można za ich pomocą wydać polecenia dotyczące włączenia urządzenia i rozpoczęcia synchronizacji lamp Philips Hue z obrazem wyświetlanym na ekranie. Dostęp do tej funkcji jest prosty: wystarczy zaktualizować Philips Hue Play HDMI Sync Box za pomocą aplikacji mobilnej Hue Sync i włączyć funkcję asystenta głosowego, aby używać preferowanego asystenta do łatwego synchronizowania lamp z filmami, muzyką, programami telewizyjnymi lub grami wideo.

Dostępność i cena

Urządzenie Philips Hue HDMI Sync Box jest dostępne w Polsce w cenie 1149 zł. Więcej informacji o nim można znaleźć na stronie meethue.com.

Zobacz: Samsung ma prawie jedną trzecią rynku telewizorów. Utrzymał pozycję po raz czternasty

Zobacz: LG HU80KSW Laser 4K - nietypowy projektor ze świetną jakością obrazu

Źródło tekstu: Signify