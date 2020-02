Samsung ma prawie jedną trzecią rynku telewizorów. Utrzymał pozycję po raz czternasty

Według najnowszych danych firmy badawczej IHS Markit udział firmy Samsung w globalnym rynku telewizorów w 2019 wyniósł 30,9 procent, co oznacza wzrost o 1,9 punktu procentowego w stosunku do roku poprzedniego. Tym samym Samsung po raz 14. z rzędu jest globalnym liderem tego rynku.

Z badania przeprowadzonego przez firmę badawczą IHS Markit wynika, że globalna sprzedaż telewizorów QLED w 2019 r. osiągnęła aż 6 milionów sztuk, co jest wynikiem dwa razy wyższym niż w przypadku wszystkich OLED TV. Według danych, telewizory QLED stanowiły 12,1 procent całkowitej sprzedaży telewizorów Samsung w ubiegłym roku.

Zobacz: Telewizory Samsunga na 2020 rok - będzie w czym wybierać

Samsung osiągnął także dobry wynik w segmencie telewizorów premium, który odnosi się do modeli wycenianych od 2,5 tys. dolarów w górę. Producent utrzymał tu najwyższą pozycję z udziałem 52,4 procent. Firma jest także liderem w kategorii telewizorów wielkoekranowych, których wielkość zaczyna się od 75 cali.

Zobacz: Telewizja 4K dla najbardziej wymagających? Odpowiedź może być tylko jedna…

Obserwatorzy branży stwierdzają zgodnie, że silna obecność telewizorów Samsung na rynku to efekt postawienia na rozwój linii QLED. Ostatnie nowości z tej serii producent zaprezentował podczas targów CES 2020 oraz wydarzenia Samsung Forum. Były to między innymi najbogatsze dotychczas serie QLED 4K i QLED 8K czy lifestylowe modele The Frame, The Sero oraz The Serif.

Zobacz: DVB-T2 da nam telewizję naziemną w lepszej jakości i nowe kanały

Zobacz: Samsung prezentuje telewizor QLED 8K

Źródło tekstu: Samsung, IHS Markit