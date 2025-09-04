Nadchodzi zmiana w domu. Philips Hue zaprezentował nowe produkty

Signify, światowy lider w branży oświetleniowej, ogłasza dużą aktualizację swojej linii produktów Philips Hue w ramach kampanii „Reimagine Your Home”. Wprowadzenie nowego Hue Bridge Pro, przeprojektowanych taśm LED i linii produktów Essential ma sprawić, że inteligentne oświetlenie nie tylko ma być się jeszcze bardziej dostępne, ale też oferować lepsze, bardziej immersyjne wrażenia. Firma stawia również na innowacje programowe i rosnące wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Hue Bridge Pro

Nowy Hue Bridge Pro to kluczowy element ekosystemu, zaprojektowany jako fundament dla kolejnej generacji inteligentnego oświetlenia. To całkowicie czarne urządzenie jest znacznie bardziej wydajne od swojego poprzednika, co ma zrewolucjonizować działanie systemu.

Zwiększona pojemność i wydajność: Z pięciokrotnie mocniejszym procesorem i 15-krotnie większą pamięcią, Hue Bridge Pro może obsłużyć do 150 źródeł światła i 50 akcesoriów. Pozwala to na stworzenie zaawansowanych systemów inteligentnego oświetlenia.

Z pięciokrotnie mocniejszym procesorem i 15-krotnie większą pamięcią, Hue Bridge Pro może obsłużyć do 150 źródeł światła i 50 akcesoriów. Pozwala to na stworzenie zaawansowanych systemów inteligentnego oświetlenia. Szybsze działanie: Nowy układ Hue Chip Pro zapewnia szybszy czas reakcji całego systemu i umożliwia przechowywanie ponad 500 niestandardowych scen świetlnych.

Nowy układ Hue Chip Pro zapewnia szybszy czas reakcji całego systemu i umożliwia przechowywanie ponad 500 niestandardowych scen świetlnych. Hue Motion Aware: Ta zaawansowana funkcja pozwala na przekształcenie inteligentnych świateł Hue w czujniki ruchu, które automatycznie włączają oświetlenie po wykryciu ruchu.

Przejście na nowy mostek jest proste. Użytkownicy mogą przenieść wszystkie swoje ustawienia z obecnego Hue Bridge za pomocą kilku kliknięć. W przyszłości możliwe będzie także łączenie wielu mostków w jeden Bridge Pro.

Philips Hue Essential

Dzięki nowej linii Philips Hue Essential, jakość i niezawodność produktów Hue są teraz dostępne w bardziej przystępnej cenie. Produkty Essential działają na tym samym oprogramowaniu i łączności co główna linia Hue, co gwarantuje pełną kompatybilność.

Seria obejmuje żarówki A19 i BR30, reflektory GU10 oraz uniwersalne taśmy LED, które oferują szerokie spektrum bieli i kolorów. Działają natychmiastowo z łącznością Bluetooth, a po sparowaniu z mostkiem Hue odblokowują jeszcze więcej funkcji.

Ulepszone taśmy LED i oświetlenie zewnętrzne

Philips Hue odświeża także swoją ofertę taśm LED do wnętrz i na zewnątrz. Nowe taśmy cechują się zwiększoną jasnością i elastycznością. Najważniejszym produktem jest Philips Hue OmniGlow, pierwsza taśma, która zapewnia idealnie jednolite, gładkie światło, bez widocznych punktów świetlnych.

Oferta oświetlenia zewnętrznego, popularna linia Festavia, została rozszerzona o dwa nowe produkty. Są to trwałe, całoroczne girlandy świetlne z oceną IP65, które pozwalają tworzyć różne nastroje bez konieczności demontażu.

Z myślą o bezpieczeństwie domu, Philips Hue wprowadza nowy Secure video doorbell. Dzwonek wysyła powiadomienia push lub automatycznie włącza światło, gdy wykryje ruch lub gdy ktoś zadzwoni. Dzięki szerokokątnemu obiektywowi i dwukierunkowej komunikacji użytkownicy mogą zobaczyć i porozmawiać z gościem z dowolnego miejsca. Nowy Hue Smart Chime uzupełnia system, dostarczając alerty dźwiękowe.

Wprowadzane są również aktualizacje oprogramowania Secure:

24-godzinna historia wideo będzie dostępna bezpłatnie dla wszystkich użytkowników kamer i dzwonków Hue Secure.

Kamery będą teraz w stanie rozpoznawać sygnały alarmu dymu i reagować alarmami świetlnymi.

W 2026 roku planowane jest wprowadzenie rozpoznawania twarzy opartego na sztucznej inteligencji, co ma zredukować fałszywe alarmy i personalizować reakcje.

Ponadto Hue wchodzi w partnerstwo z firmą Sonos, liderem w dziedzinie dźwięku, aby zintegrować oświetlenie i dźwięk w bardziej intuycyjny sposób. Użytkownicy Sonos Voice Control będą mogli wkrótce sterować światłami Hue za pomocą komend głosowych.

Sztuczna inteligencja

Możliwości AI w Hue stale się rozwijają. Po udanym debiucie asystenta generatywnej sztucznej inteligencji na początku 2025 roku funkcja ta jest już dostępna na większości rynków. Asystent wykorzystuje kontekst, aby sugerować lub tworzyć sceny świetlne dostosowane do nastroju, stylu czy okazji.

Wkrótce asystent AI umożliwi również tworzenie automatyzacji. Aplikacja Hue Sync PC wprowadzi nowy tryb synchronizacji, który wykorzysta AI do wyodrębniania najbardziej istotnych wydarzeń na ekranie, tworząc jeszcze bardziej dynamiczne wrażenia podczas grania czy oglądania filmów.

Ceny produktów Philips Hue w Europie prezentują się następująco: