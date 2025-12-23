Sprzęt

Samsung wsadził Google Gemini do lodówki. W tym szaleństwie jest metoda

Google Gemini trafił już do smartfonów, zegarków, a nawet samochodów. Teraz czas na kuchnię. Samsung oficjalnie zapowiedział, że na targach CES 2026 pokaże nową generację lodówek Bespoke AI, które dzięki integracji z modelem językowym Google w końcu przestaną mylić jabłko z pomidorem.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:14
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Samsung wsadził Google Gemini do lodówki. W tym szaleństwie jest metoda

Targi CES 2026 zbliżają się wielkimi krokami, a producenci powoli odkrywają karty. Samsung potwierdził właśnie, że podczas wydarzenia zaplanowanego na 4 stycznia, czyli jeszcze przed targami, pokaże nowe oblicze swojej inteligentnej kuchni. Gwiazdą programu ma być Samsung Bespoke AI Refrigerator Family Hub – pierwsza lodówka tego producenta zintegrowana z Google Gemini.

Dalsza część tekstu pod wideo

Do tej pory funkcje AI w lodówkach były dość ograniczone. Dotychczasowe modele Samsunga z funkcją AI Vision potrafiły rozpoznać do 37 rodzajów świeżej żywności i około 50 predefiniowanych produktów przetworzonych. Wszystko inne wymagało ręcznej rejestracji, co w praktyce pozbawiało tę funkcję sensu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Lodówka SAMSUNG BESPOKE AI RB34C7B5D22 EF No Frost 185.3cm Czarne szkło
Lodówka SAMSUNG BESPOKE AI RB34C7B5D22 EF No Frost 185.3cm Czarne szkło
0 zł
3079 zł - najniższa cena
Kup teraz 3079 zł
Lodówka SAMSUNG AI RS70F65KEFEO Side by Side No Frost 178.4cm Grafitowa stal Kostkarka Dystrybutor wody
Lodówka SAMSUNG AI RS70F65KEFEO Side by Side No Frost 178.4cm Grafitowa stal Kostkarka Dystrybutor wody
0 zł
4799 zł - najniższa cena
Kup teraz 4799 zł
Lodówka SAMSUNG AI RS80F64JEBEO Side by Side No Frost 178.6cm Kostkarka Dystrybutor wody Czarne szkło Auto open
Lodówka SAMSUNG AI RS80F64JEBEO Side by Side No Frost 178.6cm Kostkarka Dystrybutor wody Czarne szkło Auto open
0 zł
6499 zł - najniższa cena
Kup teraz 6499 zł
Advertisement

Integracja z Google Gemini ma to zmienić. Nowa lodówka Bespoke AI ma rozpoznawać znacznie więcej produktów, w tym żywność przetworzoną, bez konieczności wcześniejszego wprowadzania jej do bazy. Co ciekawe, system ma być na tyle zaawansowany, że odczyta nawet odręczne etykiety na pojemnikach z żywnością czy słoikach, automatycznie dodając je do listy zapasów w aplikacji.

Gemini pomoże smakoszom wina

Na CES 2026 Samsung pokaże również nową winiarkę Bespoke AI Wine Cellar, która również otrzyma wsparcie Gemini.

Urządzenie zostanie wyposażone w kamerę umieszczoną na górze, która będzie śledzić wkładane i wyjmowane butelki, rozpoznając ich etykiety w czasie rzeczywistym. System zintegrowany ze SmartThings AI Wine Manager nie tylko zapamięta, jakie wino posiadamy, ale też wskaże konkretną półkę i przegrodę, w której leży dana butelka. 

Dzięki Gemini winiarka ma też pełnić rolę sommeliera – po rozpoznaniu wina zasugeruje najlepsze połączenia kulinarne, co pozwoli gospodarzowi zabłysnąć przed znajomymi podczas planowania kolacji.

Więcej szczegółów na temat cen i dostępności poznamy zapewne podczas oficjalnej prezentacji na targach CES w Las Vegas, które odbędą się w dniach 6–9 stycznia 2026 roku.

Image
telepolis
samsung Samsung Bespoke Google Gemini CES 2026 Samsung Bespoke AI Refrigerator Family Hub Bespoke AI Refrigerator Lodówka z Google Gemini smart lodówka
Zródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: Samsung