Samsung wsadził Google Gemini do lodówki. W tym szaleństwie jest metoda

Targi CES 2026 zbliżają się wielkimi krokami, a producenci powoli odkrywają karty. Samsung potwierdził właśnie, że podczas wydarzenia zaplanowanego na 4 stycznia, czyli jeszcze przed targami, pokaże nowe oblicze swojej inteligentnej kuchni. Gwiazdą programu ma być Samsung Bespoke AI Refrigerator Family Hub – pierwsza lodówka tego producenta zintegrowana z Google Gemini.

Do tej pory funkcje AI w lodówkach były dość ograniczone. Dotychczasowe modele Samsunga z funkcją AI Vision potrafiły rozpoznać do 37 rodzajów świeżej żywności i około 50 predefiniowanych produktów przetworzonych. Wszystko inne wymagało ręcznej rejestracji, co w praktyce pozbawiało tę funkcję sensu.

Integracja z Google Gemini ma to zmienić. Nowa lodówka Bespoke AI ma rozpoznawać znacznie więcej produktów, w tym żywność przetworzoną, bez konieczności wcześniejszego wprowadzania jej do bazy. Co ciekawe, system ma być na tyle zaawansowany, że odczyta nawet odręczne etykiety na pojemnikach z żywnością czy słoikach, automatycznie dodając je do listy zapasów w aplikacji.

Gemini pomoże smakoszom wina

Na CES 2026 Samsung pokaże również nową winiarkę Bespoke AI Wine Cellar, która również otrzyma wsparcie Gemini.

Urządzenie zostanie wyposażone w kamerę umieszczoną na górze, która będzie śledzić wkładane i wyjmowane butelki, rozpoznając ich etykiety w czasie rzeczywistym. System zintegrowany ze SmartThings AI Wine Manager nie tylko zapamięta, jakie wino posiadamy, ale też wskaże konkretną półkę i przegrodę, w której leży dana butelka.

Dzięki Gemini winiarka ma też pełnić rolę sommeliera – po rozpoznaniu wina zasugeruje najlepsze połączenia kulinarne, co pozwoli gospodarzowi zabłysnąć przed znajomymi podczas planowania kolacji.