Huawei nova 15. Płaskie obudowy, świetne aparaty i pojemne baterie

Chociaż w naszej części świata smartfony Huawei nie należą już do najchętniej wybieranych, to w Chinach i regionie urządzenia tej marki mają swoich wiernych fanów. Mimo ograniczeń wynikających z kilkuletnich sankcji USA Huawei nie odpuszcza i dalej próbuje swoich sił na rynku smartfonów. Nowa seria Huawei nova 15 na pewno znajdzie swoich odbiorców, kusząc płaskimi obudowami 6,8-6,9 mm i obiecującymi sekcjami aparatów.

Huawei nova 15

Najtańszy wariant, Huawei nova 15, został wyposażony w płaski ekran OLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+. Sercem urządzenia jest układ Kirin 8020 z modemem 5G, wspierany przez 256 GB lub 512 GB pamięci na dane.

Zaplecze fotograficzne obejmuje tylny moduł z głównym sensorem 50 Mpix, aparatem 12 Mpix z teleobiektywem, dającym 3-krotny zoom optyczny oraz sensorem spektralnym 1,5 Mpix. Z przodu znalazł się aparat 50 Mpix do selfie. Wszystkim aparatom pomigają zaawansowane funkcje AI.

Smartfon zasilany jest baterią krzemową o pojemności 6000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 100 W.

Huawei nova 15 Pro i nova 15 Ultra

Modele nova 15 Pro i nova 15 Ultra dzielą ten sam, bardziej zaawansowany ekran – to panel LTPO OLED o przekątnej 6,84 cala, rozdzielczości 2856 × 1320 pikseli, z adaptacyjnym odświeżaniem 1-120 Hz i jasnością szczytową aż 4000 nitów. Różnią się jednak wnętrzem: wersja Pro pracuje na układzie Kirin 9020S, podczas gdy Ultra otrzymała Kirin 9010S. Obydwa też obsługują 5G.

Oba smartfony dysponują sporymi ogniwami 6500 mAh z ładowaniem przewodowym 100 W, ale tylko model Ultra oferuje dodatkowo ładowanie bezprzewodowe 50 W, łączność satelitarną TianTong oraz pełną pyło- i wodoszczelność zgodną z normami IP68 i IP69.

Również w kwestii aparatów Ultra wysuwa się na prowadzenie, oferując główny sensor 50 Mpix ze zmienną przysłoną f/1.4–f/4.0, peryskopowy teleobiektyw połączony z matrycą 50 Mpix i jednostkę ultraszerokokątną 50 Mpix. Model Pro posiada nieco skromniejszy zestaw: główny 50 Mpix, telefoto 12 Mpix i szeroki kąt 13 Mpix. Odbywa modele wyposażone są też w sensor spektralny Red Maple.

Cała seria debiutuje z systemem HarmonyOS 6, który wprowadza ulepszone funkcje sztucznej inteligencji, w tym edycję zdjęć i odszumianie połączeń.

Ceny i dostępność

Ceny w Chinach startują od 2699 juanów (ok. 1375 zł) za podstawowy model nova 15 w wersji 256 GB, a wariant 512 GB to koszt 2999 juanów (ok. 1530 zł).

Za model nova 15 Pro trzeba zapłacić od 3499 juanów (ok. 1785 zł) do 3899 juanów (ok. 1990 zł) w zależności od wariantu pamięci i szkła ochronnego.

Topowy model Huawei nova 15 Ultra został wyceniony na 4199 juanów (ok. 2140 zł) za wersję podstawową, a najdroższa konfiguracja z 1 TB pamięci kosztuje 4999 juanów (ok. 2560 zł).