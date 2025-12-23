Sprzęt

Huawei nova 15. Płaskie obudowy, świetne aparaty i pojemne baterie

Huawei wprowadził nową serię smartfonów nova 15. Reprezentują ja trzy modele – podstawowy, Pro oraz Ultra – które wchodzą właśnie do sprzedaży w Chinach.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:53
Chociaż w naszej części świata smartfony Huawei nie należą już do najchętniej wybieranych, to w Chinach i regionie urządzenia tej marki mają swoich wiernych fanów. Mimo ograniczeń wynikających z kilkuletnich sankcji USA Huawei nie odpuszcza i dalej próbuje swoich sił na rynku smartfonów. Nowa seria Huawei nova 15 na pewno znajdzie swoich odbiorców, kusząc płaskimi obudowami 6,8-6,9 mm i obiecującymi sekcjami aparatów.

Huawei nova 15

Najtańszy wariant, Huawei nova 15, został wyposażony w płaski ekran OLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+. Sercem urządzenia jest układ Kirin 8020 z modemem 5G, wspierany przez 256 GB lub 512 GB pamięci na dane. 

Zaplecze fotograficzne obejmuje tylny moduł z głównym sensorem 50 Mpix, aparatem 12 Mpix z teleobiektywem, dającym 3-krotny zoom optyczny oraz sensorem spektralnym 1,5 Mpix. Z przodu znalazł się aparat 50 Mpix do selfie. Wszystkim aparatom pomigają zaawansowane funkcje AI.

Smartfon zasilany jest baterią krzemową o pojemności 6000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 100 W.

Huawei nova 15 Pro i nova 15 Ultra

Modele nova 15 Pro i nova 15 Ultra dzielą ten sam, bardziej zaawansowany ekran – to panel LTPO OLED o przekątnej 6,84 cala, rozdzielczości 2856 × 1320 pikseli, z adaptacyjnym odświeżaniem 1-120 Hz i jasnością szczytową aż 4000 nitów. Różnią się jednak wnętrzem: wersja Pro pracuje na układzie Kirin 9020S, podczas gdy Ultra otrzymała Kirin 9010S. Obydwa też obsługują 5G.

Oba smartfony dysponują sporymi ogniwami 6500 mAh z ładowaniem przewodowym 100 W, ale tylko model Ultra oferuje dodatkowo ładowanie bezprzewodowe 50 W, łączność satelitarną TianTong oraz pełną pyło- i wodoszczelność zgodną z normami IP68 i IP69. 

Również w kwestii aparatów Ultra wysuwa się na prowadzenie, oferując główny sensor 50 Mpix ze zmienną przysłoną f/1.4–f/4.0, peryskopowy teleobiektyw połączony z matrycą 50 Mpix i jednostkę ultraszerokokątną 50 Mpix. Model Pro posiada nieco skromniejszy zestaw: główny 50 Mpix, telefoto 12 Mpix i szeroki kąt 13 Mpix. Odbywa modele wyposażone są też w sensor spektralny Red Maple.

Cała seria debiutuje z systemem HarmonyOS 6, który wprowadza ulepszone funkcje sztucznej inteligencji, w tym edycję zdjęć i odszumianie połączeń. 

Ceny i dostępność

Ceny w Chinach startują od 2699 juanów (ok. 1375 zł) za podstawowy model nova 15 w wersji 256 GB, a wariant 512 GB to koszt 2999 juanów (ok. 1530 zł). 

Za model nova 15 Pro trzeba zapłacić od 3499 juanów (ok. 1785 zł) do 3899 juanów (ok. 1990 zł) w zależności od wariantu pamięci i szkła ochronnego. 

Topowy model Huawei nova 15 Ultra został wyceniony na 4199 juanów (ok. 2140 zł) za wersję podstawową, a najdroższa konfiguracja z 1 TB pamięci kosztuje 4999 juanów (ok. 2560 zł).

Nie wiadomo, czy seria Huawei nova 15 wejdzie do Polski. W naszym kraju producent oferuje nieco starszą generację Huawei nova 13, więc być może teraz zdecyduje się na debiut. 

telepolis
huawei Huawei Nova 15 huawei nova 15 pro huawei nova 15 ultra
Zródła zdjęć: Huawei