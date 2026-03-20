AliExpress ma w promocji coś, co zmniejszy Twoje rachunki za prąd

Dokładniej mówiąc, chodzi tu o składany panel fotowoltaiczny o mocy do 200 W. Jego napięcie robocze to 17,6 V, dzięki czemu jest kompatybilny z większością stacji zasilania na rynku — nawet z tymi tańszymi i mniejszymi. Energię oddaje on natomiast przez standardowe złącza MC4. A wszystko to przy wadze 7,2 kg i wymiarach 210 × 62,9 cm przy pełnym rozłożeniu.

Przenośna fotowoltaika z Action

Daje to więc panel, który możemy zabrać na biwak, a w sytuacji awaryjnej rozłożyć go na balkonie w celu ładowania stacji zasilania. Jeśli zaś czerpiemy zasilanie ze stacji dla części urządzeń w domu, korzystając z niej jak z magazynu energii, to taki duet może nam realnie obniżyć rachunki za energię elektryczną.

Standardowo zestaw ten kosztuje 604 zł. Jednak w ramach promocji jego cena została obniżona do 526,39 zł. To jednak wciąż nie wszystko, ponieważ po wpisaniu kodu PLAFF11 jego cena spada do 484,74 zł. Rozkładane panele fotowoltaiczne o tej mocy sprzedawane w Polsce zwykle przekraczają cenę 1000 zł. Mówimy więc o dużej oszczędności.