Lexar ma nowe moduły RAM. Oferują pojemność do 128 GB

Lexar wprowadza na rynek drugą generację pamięci THOR RGB DDR5 dla komputerów stacjonarnych, kontynuując serię zapoczątkowaną w 2023 roku. Nowe moduły zostały zaprezentowane podczas targów Gamescom 2025 w niemieckiej Kolonii, a obecnie trafiły już na oficjalną stronę producenta.

Dostajemy tutaj ograniczoną dożywotnią gwarancję producenta

Lexar THOR RGB 2nd Gen mierzą 135,4 x 45 x 7,4 milimetrów i otrzymały odświeżony wygląd. Charakteryzują się smukłą konstrukcją oraz masywnym aluminiowym radiatorem z matowym, piaskowanym wykończeniem. Zmieniono także system podświetlenia - teraz wykorzystuje on osiem diod i oferuje trzynaście różnych trybów.

Pod względem wydajności dostępne są warianty DDR5-6000 i DDR5-6400, a użytkownicy mogą wybierać spośród zestawów o pojemności 32 GB (2x 16 GB), 64 GB (2x 32 GB) oraz 128 GB (2x 64 GB). Moduły obsługują zarówno profile Intel XMP 3.0, jak i AMD EXPO.

Szczegóły dotyczące timingów różnią się w zależności od konfiguracji. Większe zestawy posiadają nieco luźniejsze ustawienia, aby zapewnić stabilność działania nawet pod największym obciążeniem.

Zestawy 32 GB Kit (2 x 16 GB):

6000 MT/s: CL38-48-48-96 / 1,35 V

6000 MT/s: CL36-40-40-96 / 1,4 V

6400 MT/s: CL40-48-48-102 / 1,35 V

Zestawy 64 GB Kit (2 x 32 GB):

6000 MT/s: CL40-48-48-96 / 1,35 V

6400 MT/s: CL42-52-52-102 / 1,35 V

Zestawy 128 GB (2 x 64 GB):