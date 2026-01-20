Kup tę Motorolę w Orange, a dostaniesz słuchawki

Nowe słuchawki Motoroli w prezencie

Orange jako jeden z pierwszych oferuje ten model w swoich planach abonamentowych. Przy zakupie online czeka na Ciebie świetny bonus. Są to słuchawki Moto Buds Loop w kolorze Trekking Green. To wyjątkowy model o otwartej konstrukcji, który powstał we współpracy z ekspertami z Bose.

Aby je otrzymać, wystarczy zarejestrować zakup na stronie producenta. Akcja z darmowymi słuchawkami trwa krótko, bo tylko do 1 lutego 2026 roku. Warto się pospieszyć, ponieważ liczba zestawów jest ograniczona do 500 sztuk. W Orange urządzenie możecie rozłożyć na wygodne raty, co jest dobrą alternatywą dla ceny detalicznej wynoszącej 4299 zł. Szczegóły promocji w regulaminie.

Sound by Bose w Moto Buds Loop

Słuchawki Moto Buds Loop to zupełna nowość, która stawia na maksymalny komfort. Ich otwarta konstrukcja sprawia, że uszy nie męczą się nawet po wielu godzinach słuchania muzyki. Kluczowym elementem jest tutaj technologia Sound by Bose. Inżynierowie tej kultowej marki zadbali o to, by brzmienie było czyste, głębokie i precyzyjne. To idealny sprzęt dla osób, które chcą cieszyć się ulubionymi utworami, nie tracąc kontaktu z otoczeniem.

Odzyskaj połowę wydanej kwoty

To jednak nie koniec korzyści. Motorola wprowadziła program Loyalty+, który działa również dla klientów Orange. Jeśli kupisz telefon do końca 2026 roku, możecie odzyskać nawet 50% zapłaconej ceny. Wystarczy zarejestrować smartfon w ciągu 15 dni od zakupu.

Zasada jest prosta. Używasz smartfon przez rok lub półtora, a potem wymieniasz go na nową Motorolę. W ten sposób będziesz mieć zawsze najnowszy sprzęt. Dodatkowo, każdy kupujący otrzyma 6 miesięcy darmowego dostępu do AI Perplexity Pro. To potężne narzędzie, które ułatwia szukanie informacji w sieci.

Potężne wnętrze w pancernej obudowie

Motorola Signature to model typu premium. Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 8 Gen 5 wspierany przez 16 GB pamięci RAM. Ekran Extreme AMOLED o jasności 6200 nitów gwarantuje doskonałą widoczność nawet w pełnym słońcu. Odświeżanie 165 Hz sprawia, że interfejs działa bardzo płynnie.

Smartfon jest też wyjątkowo odporny. Spełnia normy IP68/IP69 oraz militarny standard wytrzymałości. Nie musisz się więc martwić o przypadkowe zalanie czy upadek. Całość uzupełnia system trzech aparatów po 50 Mpix każdy, oparty na matrycach Sony LYTIA. Bateria o pojemności 5200 mAh ładuje się błyskawicznie dzięki technologii 90 W.