To może być najlepszy horror 2026. Przypomni nam się "Gra o tron"

Gotycki thriller "The Dreadful" już 20 lutego

Szczególnie zadowoleni, przynajmniej jeśli chodzi o obsadę, powinni być fani serialu "Gry o tron". Główni bohaterowie wcześniej grali przyrodnie rodzeństwo - Sansę Stark i Jona Snowa - w serialu dramatycznym HBO. Teraz parę gwiazdorów zobaczymy w nieco innym świetle - będą oni mieli ze sobą romans. Turner i Harington grają kochanków w horrorze Natashy Kermanii, którego premiera zapowiedziana jest już na luty.

Dalsza część tekstu pod wideo

Czy granie ukochanego, kogoś, kogo przez ładne kilka lat było się "filmowym rodzeństwem" było trudne? Oboje aktorzy twierdzą, że trochę dziwne na początku, ale scenariusz horroru jest tak dobry, że postanowili wcielić się w swoje role.

To było krępujące, że musiałem wdrapać się na skrzynkę po jabłkach, żeby pocałować Anne, bo jest ode mnie o jakieś 30 cm wyższa. Ale poza tym, moja godność pozostała całkowicie nienaruszona. mówi żartobliwym tonem Hartwig.

Już sam zwiastun mówi nam o tym, że Anne Turner nie będzie miała lekko - nie dość, że zmaga się z uczuciami do Jago (Harington), to jeszcze ma dość trudną relację z teściową Morwen (Marcia Gay Harden).

"The Dreadful" - o czym opowiada?

Anne mieszka z coraz bardziej zaborczą Morwen, oczekując na męża, który wyruszył na wojnę. Obie kobiety żyją na odludziu, "na peryferiach społeczeństwa" i nie przebierają w środkach, aby przeżyć ( w zwiastunie widzimy, jak Morwen podrzyna gardło mężczyźnie, który przynosi Anne prezent) . A że cała historia rozgrywa się w średniowiecznej Anglii, to cała akcja nabiera niespotykanego kolorytu i wydaje się mroczniejsza niż w rzeczywistości. Historia osiąga moment zwrotny, kiedy Anne dowiaduje się, że mąż nie powróci już z wojny, a w jej życiu pojawia się nowy mężczyzna Jago (Harington). Teściowa ostrzega bohaterkę, aby "nie uległa grzechowi". I niezależnie od tego, w jakim kierunku potoczy się fabuła, jedno jest pewne, na brak napięcia nikt nie będzie narzekał.