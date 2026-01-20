Realme potwierdza 10 001 mAh w nadchodzącym Realme P4 Power

Producenci zaczęli ścigać się na coraz większe pojemności akumulatorów, a na rynku jest już parę interesujących smartfonów z ogniwami 9000 mAh czy nawet 10 000 mAh. Również Realme przyłącza się do tego wyścigu i zapowiada 10 001 mAh w Realme P4 Power. To oficjalne potwierdzenie plotek i domysłów, krążących od jakiegoś czasu w sieci.

Warto przypomnieć, że firma Realme już rok temu chwaliła się koncepcyjnym smartfonem z ogniwem 10 000 mAh. Wtedy wydawało się, że to Realme przejmie pałeczkę pierwszeństwa, ale jednak konkurencja była szybsza, np. Honor z modelem Power 2. Nie ma jednak tego złego, a zapowiadany Realme P4 Power może okazać się koleją, ciekawą propozycją na rynku.

Realme zapewnia, że nowa bateria o pojemności 10 001 mAh dostarczy wystarczającą ilość energii, by urządzenie mogło pracować przez cały tydzień, a jednocześnie zachowa wydajność przez cały cykl życia ogniwa na stabilnym poziomie.

Dzięki zaawansowanej architekturze bezpieczeństwa oraz inteligentnej technologii przedłużania żywotności akumulator zapewnia niezawodność i trwałość na długo. Gwarantuje stałą moc wyjściową nawet w ekstremalnych warunkach, daje użytkownikom poczucie pewności i niezależności, gdziekolwiek się znajdują – zachwala swoją nowość Realme.

Dalsze szczegóły dotyczące specyfikacji technicznej, dostępności oraz planów wprowadzenia Realme P4 Power na poszczególne rynki zostaną ogłoszone wkrótce. Ponieważ w tej sprawie wypowiedział się także polski oddział Realme, można podejrzewać, że telefon trafi też na nasz rynek.