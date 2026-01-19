PKO BP zmienia zasady gry. BLIK zadziała też z takich kont
PKO Bank Polski rozszerza ofertę związaną z aplikacją mobilną iPKO i integracją z płatnościami BLIK. Od teraz klienci mogą więcej.
PKO BP poinformował, że poszerza ofertę płatności BLIK dla klientów korporacyjnych, którzy korzystają z aplikacji mobilnej iPKO.
PKO BP i BLIK
Od teraz klienci korporacyjni mogą już korzystać z płatności BLIK bezpośrednio z rachunku w aplikacji iPKO Biznes. To jedna z najbardziej wyczekiwanych funkcji przez tego typu klientów banku, jak twierdzi PKO BP.
Systematycznie rozwijamy iPKO biznes w oparciu o realne potrzeby naszych klientów. Uruchomienie BLIKA z rachunku firmowego to odpowiedź na ich oczekiwania dotyczące prostych, szybkich i bezpiecznych płatności, które sprawdzają się zarówno w codziennych wydatkach operacyjnych, jak i w sytuacjach wymagających natychmiastowej realizacji transakcji.
Wprowadzenie płatności BLIK dla klientów biznesowych było poprzedzone pilotażem. Wybrani użytkownicy mogli testować rozwiązanie w grudniu 2025 roku. Od stycznia 2026 roku jest ono dostępne już dla wszystkich