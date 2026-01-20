Ulefone Armor Watch Pro: tani, pancerny smartwatch z ChatGPT

Ulefone wyrobił już sobie mocną pozycję jako producent pancernych smartfonów, ale także próbuje swoich sił w innych kategoriach wzmocnionych sprzętów. Dziś do sprzedaży wszedł outdoorowy zegarek Armor Watch Pro – jest dostępny na AliExpress, ale z opcją globalnej wysyłki także do Polski.

Armor Watch Pro: pancerny zegarek z ChatGPT

Armor Watcha Pro wyposażono w 48-milimetrową kopertę o grubości 12,6 mm i wadze zaledwie 42 gramy (bez paska), która spełnia wysokie standardy odporności. Zegarek wyróżnia się certyfikatami IP68, IP69K i spełnia wymogi militarnych testów MIL-STD-810H, co oznacza podwyższoną odporność na pył, wodę, wstrząsy pod ciśnieniem, uderzenia i niekorzystne warunki atmosferyczne. Wodoszczelność na poziomie 5 ATM pozwala na pływanie i uprawianie sportów wodnych na głębokości do 50 metrów (tak deklaruje producent). Ekran chroni szkło Corning Gorilla Glass 3.

Na froncie urządzenia znajduje się 1,5-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli (439 ppi) z odświeżaniem 60 Hz i szczytową jasnością 550 nitów. Obsługa odbywa się nie tylko dotykowo – producent zastosował fizyczne przyciski oraz obrotową, wciskaną koronkę, co sprawdza się w terenie przy mokrych dłoniach lub w rękawicach.

Najmocniej podkreślaną przez producenta cechą zegarka jest integracja z ChatGPT, która umożliwia zadawanie pytań głosowych bezpośrednio z nadgarstka i otrzymywanie natychmiastowych odpowiedzi. Armor Watch Pro oferuje również generator tarczy oparty na AI – użytkownik może opisać głosowo preferowany wygląd, a zegarek natychmiast stworzy spersonalizowaną tarczę. Do wyboru jest także ponad 100 gotowych wzorów tarczy.

Armor Watch Pro monitoruje tętno przez całą dobę, mierzy poziom natlenienia krwi, analizuje poziom stresu i przypomina o konieczności ruchu. Zegarek oferuje też śledzenie snu z rozpoznawaniem drzemek oraz analizą faz: lekkiego snu, głębokiego snu i REM. Dostępna jest także funkcja zarządzania zdrowiem kobiet. Urządzenie dysponuje ponad 100 trybami sportowymi, w tym dla biegania, chodzenia, pływania, tańca czy jazdy na rowerze.

Wbudowany moduł GPS umożliwia śledzenie aktywności terenowych bez konieczności noszenia telefonu. Z kolei obecność mikrofonu i głośnika pozwala na prowadzenie rozmów Bluetooth po sparowaniu ze smartfonem. Akumulator o pojemności 410 mAh zapewnia według producenta do 34 dni w trybie czuwania, 8 dni przy normalnym użytkowaniu lub 3 dni przy intensywnym korzystaniu z funkcji sportowych.