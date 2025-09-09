Oppo A6 Pro: wytrzymały budżetowiec z baterią 7000 mAh

Płaski i niedrogi twardziel Oppo A5 Pro 5G zadebiutował u nas w maju 2025 r., a już teraz w Chinach swoją premierę miał jego następca, Oppo A6 Pro. Urządzenie kusi kilkoma mocnymi cechami, a cena zapowiada się interesująco.

Dalsza część tekstu pod wideo

Podobnie jak poprzednik, Oppo A6 Pro zwraca uwagę wysokim poziomem odporności określanym przez norny IP66, IP68 i IP69, co oznacza odporność na pył i zanurzenie w wodzie, ale również na strumień gorącej wody pod dużym. Obudowa z ramą ze stopu lotniczego i szkłem Oppo Crystal Shield została zaprojektowana tak, by wytrzymać upadki, a całość spełnia normy militarne MIL-STD-810H.

Oppo A5 Pro 5G wyróżnia się ekranem OLED o przekątnej 6,57 cala, rozdzielczości Full HD+, z odświeżaniem 120 Hz i jasnością do 1400 nitów. W ekran wkopiowany został czytnik linii papilarnych.

Moc do pracy dostarcza układ MediaTek Dimensity 7300 z łącznością 5G, wspierany przez aż 16 GB RAM i do 512 GB pamięci wewnętrznej. Producent podkreśla, że Oppo A5 Pro 5G został wyposażony w nową antenę Shanhai RF w ramce obudowy, która poprawia wydajność sygnału sieciowego, za co odpowiada też mechanizm automatycznego przełączania między pasmami w słabszych warunkach zasięgu. W obudowie znalazło się również miejsce na głośniki stereo.

Sekcję foto tworzy podwójny układ tylnych aparatów z główną jednostką 50 Mpix i czujnikiem głębi 2 Mpix, z przodu znalazł się aparat 16 Mpix do selfie.

Największym atutem Oppo A5 Pro 5G jest jednak akumulator o pojemności aż 7000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 80 W. To kolejny w ostatnim czasie smartfon z Chin z wyjątkowo dużym akumulatorem, co wpisuje się w trend zwiększania pojemności baterii i to już nie tylko we flagowcach.