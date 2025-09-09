Oppo A6 Pro: wytrzymały budżetowiec z baterią 7000 mAh
Firma Oppo zaprezentowała w Chinach nowy smartfon Oppo A6 Pro, będący następcą dostępnego na naszym rynku modelu A5 Pro 5G. Prawdopodobnie trzeba będzie jednak trochę zaczekać, aż ten interesujący budżetowiec zawita także do Polski.
Płaski i niedrogi twardziel Oppo A5 Pro 5G zadebiutował u nas w maju 2025 r., a już teraz w Chinach swoją premierę miał jego następca, Oppo A6 Pro. Urządzenie kusi kilkoma mocnymi cechami, a cena zapowiada się interesująco.
Podobnie jak poprzednik, Oppo A6 Pro zwraca uwagę wysokim poziomem odporności określanym przez norny IP66, IP68 i IP69, co oznacza odporność na pył i zanurzenie w wodzie, ale również na strumień gorącej wody pod dużym. Obudowa z ramą ze stopu lotniczego i szkłem Oppo Crystal Shield została zaprojektowana tak, by wytrzymać upadki, a całość spełnia normy militarne MIL-STD-810H.
Oppo A5 Pro 5G wyróżnia się ekranem OLED o przekątnej 6,57 cala, rozdzielczości Full HD+, z odświeżaniem 120 Hz i jasnością do 1400 nitów. W ekran wkopiowany został czytnik linii papilarnych.
Moc do pracy dostarcza układ MediaTek Dimensity 7300 z łącznością 5G, wspierany przez aż 16 GB RAM i do 512 GB pamięci wewnętrznej. Producent podkreśla, że Oppo A5 Pro 5G został wyposażony w nową antenę Shanhai RF w ramce obudowy, która poprawia wydajność sygnału sieciowego, za co odpowiada też mechanizm automatycznego przełączania między pasmami w słabszych warunkach zasięgu. W obudowie znalazło się również miejsce na głośniki stereo.
Sekcję foto tworzy podwójny układ tylnych aparatów z główną jednostką 50 Mpix i czujnikiem głębi 2 Mpix, z przodu znalazł się aparat 16 Mpix do selfie.
Największym atutem Oppo A5 Pro 5G jest jednak akumulator o pojemności aż 7000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 80 W. To kolejny w ostatnim czasie smartfon z Chin z wyjątkowo dużym akumulatorem, co wpisuje się w trend zwiększania pojemności baterii i to już nie tylko we flagowcach.
Oppo A6 Pro działa pod kontrolą Androida 15 z nakładką ColorOS 15. Telefon zadebiutował w kolorach czarnym, złotym i niebieskim, a ceny w Chinach startują od 1799 juanów (około 915 zł) za wersję 8/256 GB. Cen w Polsce można się tylko domyślać, ale poprzednik, Oppo A5 Pro 5G, kosztował w dniu premiery 1199 zł, a na start w promocji dostępny był jeszcze taniej – za 999 zł. Teraz kosztuje zaledwie 799 zł. Premiera Oppo A6 Pro w Polsce nie nastąpi zapewne zbyt szybko.