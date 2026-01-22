OnePlus z kolejnymi nowościami w Polsce. Są promocje
OnePlus Pad Go 2 i OnePlus Watch Lite to kolejne urządzenia, które trafiają do pełnej sprzedaży w Polsce. Tablet i zegarek dostępne są na start w promocji.
Grudniowa premiera OnePlusa przyniosła trzy nowe urządzenia, w tym smartfon OnePlus 15R, ale także tablet OnePlus Pad Go 2 i zegarek OnePlus Watch Lite. Nowości już wcześniej pojawiły się we wczesnej ofercie w sklepie na stronie oneplus.com, a teraz wchodzą do regularnej sprzedaży w Polsce, a producent kusi promocjami na start. Specjalne oferty na urządzenia i zestawy potrwają od 22 stycznia do 8 lutego 2026 r. (lub do wyczerpania zapasów).
OnePlus Pad Go 2
Tablet Pad Go 2 to ma ekran IPS o przekątnej 12,1 cala, o proporcjach 7:5 ReadFit oraz 88,5% stosunku powierzchni ekranu do obudowy. Sercem urządzenia jest układ MediaTek Dimensity 7300-Ultra. Tablet napędzają inteligentne funkcje AI, a technologia Open Canvas ułatwia pracę na wielu aplikacjach jednocześnie. Bateria 10 050 mAh z ładowaniem 33 W SUPERVOOC gwarantuje mobilność przez cały dzień.
OnePlus Pad Go 2 jest pierwszym urządzeniem z serii OnePlus Pad Go obsługującym rysik (OnePlus Pad Go 2 Stylo). Osoby, które go kupią w ramach zestawu wraz z tabletem, mogą otrzymać go za 300 zł.
Ceny OnePlus Pad Go 2:
- wariant 8/128 GB Wi-Fi: 1399 zł (cena regularna 1599 zł – rabat 200 zł),
- wariant 8/256 GB Wi-Fi + 5G: 1799 zł (cena regularna 1999 zł – rabat 200 zł).
Zestaw OnePlus Pad Go 2 + OnePlus Pad Go 2 Stylo:
- wariant 8/128 GB Wi-Fi + OnePlus Pad Go 2 Stylo: 1699 zł (cena regularna 1799 zł),
- wariant 8/256 GB Wi-Fi + 5G + OnePlus Pad Go 2 Stylo: 2099 zł (cena regularna 2199 zł).
Więcej o OnePlus Pad Go 2 w tej informacji.
OnePlus Watch Lite
OnePlus Watch Lite to relatywnie niedrogi, ale solidnie wyposażony smart zegarek. Wyposażony w jasny ekran AMOLED 1,46 cala oraz ponad 100 trybów treningowych, smartwatch oferuje do 10 dni pracy na jednym ładowaniu, a obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 316L gwarantuje wysoką trwałość i wykończenie premium.
Cena OnePlus Watch Lite:
- 699 zł (cena regularna 899 zł – rabat 200 zł).
Więcej o OnePlus Watch Lite w tej informacji.