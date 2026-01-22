OnePlus 15R wreszcie w Polsce. Na start rabat 200 zł oraz słuchawki

OnePlus 15R miał premierę 17 grudnia, trafiając do przedsprzedaży na stronie producenta, ale dopiero dziś urządzenie wchodzi do pełnej oferty na polskim rynku. Producent zachęca do wyboru tego modelu promocją.

Dalsza część tekstu pod wideo

Osoby, które zdecydują się na zakup OnePlus 15R, mogą odebrać wartościowe akcesoria – słuchawki bezprzewodowe OnePlus Nord Buds 3 Pro (o wartości 249 zł) lub ładowarkę OnePlus SUPERVOOC 120W Dual Port (o wartości 299 zł) – oraz skorzystać z rabatu o wartości 200 złotych w przypadku wariantu o pojemności 512 GB. Promocja obowiązuje od 22 stycznia do 8 lutego 2026 r.

Cena OnePlus 15R:

wariant 12/256 GB: 2999 zł ,

, Wariant 12/512 GB: 3099 zł (cena regularna 3299 zł – rabat 200 zł).

OnePlus 15R – solidny średniak z dużą baterią

OnePlus 15R dostępny jest w kolorach czarnym Charcoal Black i miętowym Mint Breeze, a jego obudowa wyróżnia się certyfikatami odporności IP66, IP68, IP69 oraz IP69K. Na froncie znajduje się ekran LTPS AMOLED o przekątnej 6,83 cala i rozdzielczości 1.5K, z adaptacyjnym odświeżaniem do 165 Hz.

Sercem OnePlus 15R jest Snapdragon 8 Gen 5, któremu pomaga 12 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X Ultra oraz 256 lub 512 GB pamięci masowej UFS 4.1. Smartfon obsługuje sieci 5G, standard eSIM, Wi-Fi 7, ma także dedykowany chip Wi-Fi, który inteligentnie zarządza połączeniem, gwarantując jego stabilność nawet przy fizycznych przeszkodach, takich jak ściany. Z akcesoriami OnePlus 15R łączy się za pomocą Bluetooth 6.0 z Low Energy, wspierając przy tym bogaty zestaw kodeków audio, w tym LDAC, aptX HD oraz LHDC 5.0.

Główny aparat to matryca Sony IMX906 o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), wspierana przez aparat ultraszerokokątny 8 Mpix. Z przodu znajduje się aparat 32 Mpix do selfie z autofokusem. Mocnym atutem jest nagrywania wideo w jakości 4K przy 120 klatkach na sekundę z technologią mapowania tonów w czasie rzeczywistym. Pracę aparatów wspiera nowy silnik obrazowania silnik DetailMax Engine.

OnePlus 15R wyróżnia się potężnym akumulatorem o pojemności aż 7400 mAh. Smartfon wspiera szybkie ładowanie 80 W SUPERVOOC, a bateria jest przystosowana do pracy w temperaturach nawet do minus 20 stopni C.

Więcej o smartfonie w naszej recenzji: OnePlus 15R: sporo plusów, jeden duży krok wstecz (test)