Potwierdzają się plotki o OnePlus 16. Szykuje się smartfon marzeń

Przecieki o OnePlus 16 krążą już od jakiegoś czasu i już wcześniej pojawiały się optymistyczne zapowiedzi, które dały nadzieję fanom OnePlusa – zwłaszcza tym, którzy narzekali na kompromisy, które przyniosła ze sobą piętnastka.

Dalsza część tekstu pod wideo

OnePlus 16 będzie flagowcem na wypasie

Choć do premiery wciąż jest jeszcze wiele miesięcy, w sieci pojawiły się nowe informacje od znanego leakera Digital Chat Station. Z jednej strony to częściowo potwierdzenie przecieków z poprzednich miesięcy, ale teraz zyskaliśmy kolejne konkrety, które dają nadzieję na smartfon niemal idealny.

W OnePlus 16 producent postawi na płaski ektan BOE X5 LTPO OLED z ultrawysokim odświeżaniem. Wcześniejsze doniesienia sugerowały bazowe odświeżanie na poziomie 185 Hz, z możliwością podbicia do 240 Hz w trakcie grania. Wciąż jednak mowa o panelu o rozdzielczości 1.5K, a nie Quad HD+, jak w starszych generacjach. To jedyna słabszy punkt w doniesieniach. Dalej jest jednak znacznie lepiej.

Pod maską znajdzie się dopiero powstający, topowy układ Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, wykonany w 2-nanometrowym procesie technologicznym TSMC, który będzie współpracował z najnowszymi pamięciami LPDDR6. To zapewnia kosmiczną szybkość nie tylko w grach, ale także w przetwarzaniu AI bezpośrednio na urządzeniu.

Kolejną potężną zaletą ma być zasilanie. OnePlus 16 zaoferuje gigantyczny akumulator o pojemności 9000 mAh, który naładujemy przewodowo z mocą 100 W oraz bezprzewodowo z mocą 50 W.

Rewolucja dotknie także sekcji foto. OnePlus 16 krytykowany był o regres pod względem konfiguracji matryc, dostało się też za koniec współpracy z Hasselbladem. Pojawiały się komentarze, że to nieprzypadkowy zabieg, bo marka OnePlus ma ustąpić fotograficznymi możliwościami telefonom Oppo. Może jednak nie będzie tak źle. Z nowych przecieków wynika, że z tyłu obudowy OnePlus 16 znajdzie się aparat główny 200 Mpix oraz aparat 200 Mpix z teleobiektywem peryskopowym i dużą matrycą. Taki zestaw powinien zapewnić znacznie wyższą jakość przybliżeń i w końcu zadowolić fanów mobilnej fotografii.

Całość specyfikacji uzupełniają drobniejsze, ale równie ważne dodatki. W smartfonie znajdziemy dedykowany przycisk AI, symetryczne głośniki stereo, trójwymiarowy ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych oraz zaawansowany, bioniczny silnik wibracyjny w osi X.

Potwierdzono również pełną wodoodporność, co najprawdopodobniej oznacza certyfikację na poziomie IP68, IP69 i IP69K. Jeśli wszystkie te informacje znajdą pokrycie w rzeczywistości, OnePlus 16 może okazać się jednym z ciekawszych, nadchodzących flagowców na rynku.