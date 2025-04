Omnivision z nową matrycą 1 cal. Będzie więcej tańszych foto smartfonów

Omnivision stara się nadgonić największych graczy rynku mobilnych matryc do aparatów i prezentuje nowy sensor obrazu OV50X. Jest to czujnik CMOS o rozdzielczości 50 Mpix przedstawiany jako „matryca o przekątnej 1 cala” – w rzeczywistości, jak w każdym podobnym przypadku, faktyczna przekątna jest mniejsza (ok. 16 mm), a 1 cal odnosi się do klasycznego formatu w fotografii.