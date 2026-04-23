Sprzęt

Nic tak nie buduje klimatu, jak dobre oświetlenie. Warto o nie zadbać przede wszystkim w domu. Nie trzeba od razu rzucać się na drogie sprzętu Hue, czy taniochę z Action. IKEA ma w swojej ofercie coś pomiędzy.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O)
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Olej Action, w IKEA z pilotem za 49,99 zł

Lubię wieczorami złapać za książkę, założyć słuchawki, włączyć lampkę z przyjemny, ciepłym światłem i oddać się lekturze. Oczywiście najważniejsze są tutaj książka i odpowiednia muzyka, ale światło też robi swój klimat. Dla mnie musi być ciepłe i kojące. Jeśli jesteście podobnego zdania, a jednocześnie czasami chcielibyście zmienić je na ostrzejsze i zimne, to warto wybrać się do jednego ze sklepów IKEA. W promocji dostępna jest ciekawa żarówka.

Dalsza część tekstu pod wideo

Inteligenta żarówka w promocji IKEA

Z jedyne 49,99 zł możecie kupić aktualnie zestaw startowy KAJPLATS. To inteligenta żarówka z pilotem w zestawie, za pomocą którego można nie tylko włączać i wyłączać światło, ale też regulować jego barwę. Do wyboru mamy zakresie od 2200 kelwinów (ciepły blask) do 4000 kelwinów (zimna biel).

Advertisement

Żarówka ma moc znamionową 7,8 W i zapewnia światło o szacowany kącie 1055 lumenów. Zużycie energii w trybie gotowości to zaledwie 0,2 W. Natomiast zużycie energii w trybie włączonym to 8 kWh/1000 godzin. Szacowana żywotność to, według danych producenta, 25 000 godzin. Gwint to standardowe E27.

Co ważne, żarówka wykorzystuje uniwersalny standard Matter, więc można ją łączyć z innymi źródłami światła. W tym celu warto też zainwestować w specjalną bramkę.

Użyj inteligentnej bramki DIRIGERA i aplikacji IKEA Home smart, aby dopasować oświetlenie do swojego rytmu dnia, sterować kilkoma lampami jednocześnie, a także włączać je i wyłączać automatycznie podczas nieobecności w domu.

pisze na swojej stronie IKEA.

Żarówkę możecie kupić stacjonarnie lub w sklepie internetowym IKEA.

KAJPLATS Zestaw startowy
Image
telepolis
IKEA IKEA promocja IKEA inteligenta żarówka IKEA KAJPLATS inteligenta żarówka
Źródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, IKEA