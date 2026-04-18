To sprzęt dla fanów retro. Do wyboru są dwa modele

Jedną z zalet komputerów stacjonarnych względem laptopów czy konsol jest możliwość pełnej personalizacji. Nie mówimy tylko o wyborze konkretnych podzespołów, ale również rozmiarze i wyglądzie. A tak się składa, że na rynku przybywa fanów klimatów retro. I zauważyła to tajwańska firma Thermaltake, która wypuściła dwie nowe obudowy.

Niestety, zabrakło miejsca na napędy optyczne 5,25"

Thermaltake Retro 360 TG to konstrukcja Mid Tower o wymiarach 493 x 235 x 467 milimetrów. Wykonano ją ze stali SPCC oraz hartowanego szkła, a całość ma charakterystyczną, beżową kolorystykę. W środku zmieścimy płyty główne ATX, Micro ATX lub Mini ITX, karty graficzne o długości do 400 milimetrów oraz chłodzenia procesora o wysokości do 170 milimetrów.

Pod względem wentylacji zamontujemy tutaj do 12 wentylatorów, z czego dwa 120-milimetrowe dostajemy w zestawie. Fani chłodzenia cieczą zmieszczą maksymalnie radiatory 360-milimetrowe.

Thermaltake Retro 260 TG to mniejsza propozycja o rozmiarze 422 x 216 x 432 milimetrów. Materiały i design pozostają bez zmian, ale wnętrze jest mniej pojemne. Tutaj mowa tylko o płytach Micro ATX lub Mini ITX, kartach nie dłuższych niż 370 milimetrów oraz coolerach CPU do 165 milimetrów.

W tym przypadku zainstalujemy maksymalnie 9 wentylatorów, a producent znowu daje nam dwie jednostki 120-milimetrowe. W przypadku zestawów AiO wejdą maksymalnie chłodnice 280-milimetrowe.