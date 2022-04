Wyjątkowa obudowa komputerowa dla fanów anime My Hero Academia

NZXT prezentuje kolejną wyjątkową i limitowaną obudowę. Tym razem jej wygląd nie jest oparty na grze, a popularnym anime. Mowa o tytule My Hero Academia.

Już od wielu lat manga i anime cieszy się popularnością nie tylko w samej Japonii, ale również na zachodzie. Przełamano bowiem błędne wyobrażenie, że są to "japońskie bajki". Wręcz przeciwnie - często oferują one bardziej dojrzałą i rozbudowaną fabułę niż nie jeden hollywoodzki film.

NZXT CRFT 10 H510i All Might wyceniono na 250 USD

My Hero Academia to popularne anime, które debiutowało w 2016 roku. Oparte jest na mandze z 2014 roku, a jej początków należy szukać w 2008 roku. Jest to akcyjniak, który opowiada o superbohaterach. A raczej perypetiach młodego chłopaka, który nie mając żadnych specjalnych mocy próbuje zostać herosem.

Amerykański producent sprzętu komputerowego najwyraźniej zauważył popularność My Hero Academia. NZXT bowiem zaprezentowało obudowę CRFT 10 H510i All Might, która oparta jest na sprawdzonym modelu wzbogaconym o specjalne zdobienia. Podobne wydania dostępne były też dla gier takich jak World of Warcraft, Cyberpunk 2077, Mass Effect, Assassin's CreedL Valhalla, Fallout i inne.

Mamy tutaj do czynienia z konstrukcja typu Mid Tower o wymiarach 460 x 210 x 428 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów oraz wadze 6,8 kilograma. Wykonana została ona ze stali SGCC i tafli hartowanego szkła. W środku zmieścimy płyty główne ATX, Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 165 milimetrów i karty graficzne o długości do 381 milimetrów.

W przypadku zasilaczy mowa o jednostkach ATX, a dla nośników danych przewidziano dwie zatoki 3,5" lub trzy miejsca 2,5". Panel I/O znalazł się zaś na górze. Gości jedno USB 3.2 Gen 2 typu A, jedno USB 3.2 Gen 1 typu C, złącze audio i przycisk power.

Pod względem wentylacji NZXT CRFT 10 H510i All Might pomieści do czterech wentylatorów - dwa 140- lub 120-milimetrowe na froncie, jeden 140- lub 120-milimetrowy na topie oraz jeden 120-milimetrowy z tyłu. Fabrycznie otrzymujemy jednostkę NZXT Aer P 120 mm pracującą z prędkością do 1200 RPM przy wydajności do 50,42 CFM i deklarowanym hałasie do 28 dB(A).

Wisienką na torcie jest fabrycznie zainstalowana taśma RGB LED, dołączony kontroler dla podświetlenia i wentylatorów oraz magnetyczny uchwyt na słuchawki i bryloczek. Opisywana obudowa zadebiutuje w sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Sugerowana cena NZXT CRFT 10 H510i All Might wynosi 250 dolarów, czyli około 1069 złotych. Wyprodukowano zaledwie 2500 sztuk na cały świat.

Źródło zdjęć: NZXT

Źródło tekstu: oprac. własne