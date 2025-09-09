Sprzęt

Wiesz, jak korzystać ze sztucznej inteligencji? NVIDIA udowadnia, że można to robić lepiej

Co nowego szykuje NVIDIA? Podczas targów IFA 2025 w Berlinie przyjrzeliśmy się nowościom producenta.

Arkadiusz Bała (ArecaS)
ARKADIUSZ BAłA (ARECAS) 14:59
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wiesz, jak korzystać ze sztucznej inteligencji? NVIDIA udowadnia, że można to robić lepiej

Minęły chyba bezpowrotnie czasy, kiedy NVIDIA była firmą stricte gamingową. Choć rozwiązania dla graczy nadal znajdują się w ofercie producenta, to jednak oczkiem w głowie Zielonych ewidentnie pozostaje sztuczna inteligencja. Prezentacja zorganizowana przez producenta przy okazji targów IFA 2025 w Berlinie tylko nas w tym przekonaniu utwierdziła.

Dalsza część tekstu pod wideo

Podczas spotkania z przedstawicielami filmy mieliśmy okazję z bliska przyjrzeć się demom najnowszych narzędzi wykorzystujących technologię NVIDIA. Część wygląda naprawdę imponująco.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop LENOVO ThinkPad T16 Gen 3 16" IPS Ultra 5-125U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop LENOVO ThinkPad T16 Gen 3 16" IPS Ultra 5-125U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
0 zł
6449 zł - najniższa cena
Kup teraz 6449 zł
Laptop LENOVO V15 G4 IRU 15.6" i5-13420H 8GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
Laptop LENOVO V15 G4 IRU 15.6" i5-13420H 8GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
0 zł
2602.25 zł - najniższa cena
Kup teraz 2602.25 zł
Laptop APPLE MacBook Pro 2024 16" Retina M4 Pro 48GB RAM 512GB SSD macOS Srebrny
Laptop APPLE MacBook Pro 2024 16" Retina M4 Pro 48GB RAM 512GB SSD macOS Srebrny
0 zł
13499 zł - najniższa cena
Kup teraz 13499 zł
Advertisement

NVIDIA AI Blueprints z nowymi możliwościami

Większość zaprezentowanych rozwiązań skupiała się na tym, w jaki sposób sztuczna inteligencja może zostać wykorzystana w zastosowaniach kreatywnych. Jeśli do tej pory mieliście wątpliwości co do potencjału takich narzędzi, najnowszy szablon udostępniony jak NVIDIA AI Blueprints skutecznie rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Wiesz, jak korzystać ze sztucznej inteligencji? NVIDIA udowadnia, że można to robić lepiej

Ze strony NVIDIA można już pobrać dedykowany Blueprint przeznaczony do generowania trójwymiarowych scen z tekstu. Dzięki połączeniu modeli Llama 3.1, NVIDIA SANA i Microsoft Trellis autor może wygenerować obiekty 3D, do wykorzystania w danej scenie, ręcznie dostosować jej kompozycję oraz wyrenderować końcową ilustrację - wszystko w ciągu dosłownie kilku minut.

Choć narzędzie bazuje na istniejących już technologiach, dostarczony przez Zielonych szablon pozwala w prosty sposób wdrożyć odpowiednie narzędzia i wykorzystać je w codziennej pracy. Do lokalnego działania całość wymaga jedynie układu NVIDIA RTX z minimum 16 GB RAM, a jakość uzyskanych rezultatów oraz stopień kontroli, jaki dostajemy, są naprawdę imponujące.

A co z grami?

Warto pokreślić, że choć NVIDIA skupia się obecnie głównie na rozwoju technologii związanych z AI, to gracze bynajmniej nie powinni czuć się zaniedbani. Podczas prezentacji mieliśmy okazję jeszcze raz posłuchać o nowościach, które po raz pierwszy ogłoszono przy okazji targów Gamescom.

Wiesz, jak korzystać ze sztucznej inteligencji? NVIDIA udowadnia, że można to robić lepiej

W dużym skrócie, prawdopodobnie najważniejszą nowością z perspektywy graczy jest zapowiedź upgrade'u, który już niedługo czeka usługę GeForce NOW. W centrach danych pojawią się układy graficzne na bazie architektury Blackwell o mocy porównywalnej z RTX 5080. Powinno to oznaczać spory wzrost wydajności w wymagających tytułach. Producent obiecuje, że pogramy nawet w rozdzielczości 5120x2880 przy 120 FPS i to potencjalnie z wymaksowanymi efektami graficznymi oraz path tracingiem.

Zobacz: Bill Gates inwestuje w roboty z AI. Projekt wsparli też Jeff Bezos i Nvidia

Image
telepolis
AI Nvidia sztuczna inteligencja GeForce NOW SI nvidia ai blueprints
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / TELEPOLIS.PL
Źródła tekstu: NVIDIA