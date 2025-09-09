Wiesz, jak korzystać ze sztucznej inteligencji? NVIDIA udowadnia, że można to robić lepiej

Minęły chyba bezpowrotnie czasy, kiedy NVIDIA była firmą stricte gamingową. Choć rozwiązania dla graczy nadal znajdują się w ofercie producenta, to jednak oczkiem w głowie Zielonych ewidentnie pozostaje sztuczna inteligencja. Prezentacja zorganizowana przez producenta przy okazji targów IFA 2025 w Berlinie tylko nas w tym przekonaniu utwierdziła.

Podczas spotkania z przedstawicielami filmy mieliśmy okazję z bliska przyjrzeć się demom najnowszych narzędzi wykorzystujących technologię NVIDIA. Część wygląda naprawdę imponująco.

NVIDIA AI Blueprints z nowymi możliwościami

Większość zaprezentowanych rozwiązań skupiała się na tym, w jaki sposób sztuczna inteligencja może zostać wykorzystana w zastosowaniach kreatywnych. Jeśli do tej pory mieliście wątpliwości co do potencjału takich narzędzi, najnowszy szablon udostępniony jak NVIDIA AI Blueprints skutecznie rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Ze strony NVIDIA można już pobrać dedykowany Blueprint przeznaczony do generowania trójwymiarowych scen z tekstu. Dzięki połączeniu modeli Llama 3.1, NVIDIA SANA i Microsoft Trellis autor może wygenerować obiekty 3D, do wykorzystania w danej scenie, ręcznie dostosować jej kompozycję oraz wyrenderować końcową ilustrację - wszystko w ciągu dosłownie kilku minut.

Choć narzędzie bazuje na istniejących już technologiach, dostarczony przez Zielonych szablon pozwala w prosty sposób wdrożyć odpowiednie narzędzia i wykorzystać je w codziennej pracy. Do lokalnego działania całość wymaga jedynie układu NVIDIA RTX z minimum 16 GB RAM, a jakość uzyskanych rezultatów oraz stopień kontroli, jaki dostajemy, są naprawdę imponujące.

A co z grami?

Warto pokreślić, że choć NVIDIA skupia się obecnie głównie na rozwoju technologii związanych z AI, to gracze bynajmniej nie powinni czuć się zaniedbani. Podczas prezentacji mieliśmy okazję jeszcze raz posłuchać o nowościach, które po raz pierwszy ogłoszono przy okazji targów Gamescom.