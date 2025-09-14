NVIDIA dementuje plotki. Użytkownicy mogą spać spokojnie

Wczoraj pisaliśmy o możliwym zakończeniu produkcji kart graficznych GeForce RTX 50 w wersji Founder's Edition. Żadne modele nie są w tym momencie dostępne w oficjalnym sklepie producenta. W połączeniu ze zbliżającą się premierą serii GeForce RTX 50 Super prawdopodobne wydawało się, że nie będą już dłużej produkowane. NVIDIA jednak uspokaja graczy.

Karty graficzne GeForce RTX 50

NVIDIA postanowiła odnieść się do tych rewelacji. Firma zapewnia, że nie ma mowy o końcu produkcji. Modele GeForce RTX 50 z serii Founder's Edition nadal są w planach Zielonych, więc gracze, którzy planowali ich zakup, nie mają powodów do obaw. Muszą jedynie uzbroić się w nieco cierpliwości.

Karty graficzne GeForce RTX serii 50 Founders Edition są nadal produkowane. Są to produkty z limitowanej edycji, więc od czasu do czasu mogą być niedostępne w naszej witrynie internetowej, a następnie ponownie pojawiać się w sprzedaży po uzupełnieniu zapasów. poinformowała NVIDIA.