NVIDIA kończy z produkcją kart GeForce RTX 50. Chodzi o konkretne modele
NVIDIA rezygnuje z kultowych kart graficznych? Już zniknęły one z oficjalnego sklepu firmy.
NVIDIA powoli szykuje się do premiery nowych kart graficznych z serii GeForce RTX 50 Super. Te mają przynieść większą ilość jednostek CUDA oraz aż o 50 proc. więcej pamięci VRAM w poszczególnych modelach. Jeśli wierzyć ostatnim informacjom, to zadebiutują one na targach CES w Las Vegas, na początku 2026 roku. Tymczasem już teraz z oficjalnego sklepu Zielonych zniknęły inne, niemal kultowe modele.
NVIDIA rezygnuje z tych kart?
Okazuje się, że w oficjalnym sklepie NVIDII praktycznie już nie ma dostępnych modeli z serii Founder's Edition, czyli produkowanych bezpośrednio dla Zielonych (bez udziału partnerów pokroju Gigabyte'a czy Asusa). Jedynym dostępnym modelem, i to w Stanach Zjednoczonych, jest GeForce RTX 5070. W Polsce nawet on nie jest już dostępny.
Dla wielu osób było to najlepsze źródło nowych kart graficznych, ponieważ NVIDIA zawsze sprzedaje je po cenach rekomendowanych. Tymczasem wszystkie znaki na niebie i ziemi sugerują, że produkcja nie będzie kontynuowana. Prawdopodobnie jest to związane właśnie ze zbliżającą się premierą serii GeForce RTX 50 Super.
Oczywiście nie można wykluczyć, że modele Founder's Edition wrócą, ale prawdopodobnie już jako wersje Super. Jeśli NVIDIA postąpi, jak ostatnim razem, to przynajmniej modele RTX 5070 Super oraz RTX 5080 Super powinny doczekać się wersji Founder's Edition.