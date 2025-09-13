NVIDIA kończy z produkcją kart GeForce RTX 50. Chodzi o konkretne modele

NVIDIA powoli szykuje się do premiery nowych kart graficznych z serii GeForce RTX 50 Super. Te mają przynieść większą ilość jednostek CUDA oraz aż o 50 proc. więcej pamięci VRAM w poszczególnych modelach. Jeśli wierzyć ostatnim informacjom, to zadebiutują one na targach CES w Las Vegas, na początku 2026 roku. Tymczasem już teraz z oficjalnego sklepu Zielonych zniknęły inne, niemal kultowe modele.

NVIDIA rezygnuje z tych kart?

Okazuje się, że w oficjalnym sklepie NVIDII praktycznie już nie ma dostępnych modeli z serii Founder's Edition, czyli produkowanych bezpośrednio dla Zielonych (bez udziału partnerów pokroju Gigabyte'a czy Asusa). Jedynym dostępnym modelem, i to w Stanach Zjednoczonych, jest GeForce RTX 5070. W Polsce nawet on nie jest już dostępny.

Dla wielu osób było to najlepsze źródło nowych kart graficznych, ponieważ NVIDIA zawsze sprzedaje je po cenach rekomendowanych. Tymczasem wszystkie znaki na niebie i ziemi sugerują, że produkcja nie będzie kontynuowana. Prawdopodobnie jest to związane właśnie ze zbliżającą się premierą serii GeForce RTX 50 Super.