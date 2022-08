Oto specyfikacja karty RTX 4070 Ti. Wydajność na poziomie RTX 3090 Ti

NVIDIA cały czas nie ujawniła oficjalnej daty premiery kart graficznych z architekturą Lovelace. Pierwsze plotki mówiły o debiucie modelu RTX 4090 w październiku tego roku. W kolejnych miesiącach do sprzedaży miały trafić RTX 4080 oraz RTX 4070. Jednak z czasem zaczęły pojawiać się inne pogłoski, według których premiera zostaje opóźniona i w tym roku na sklepowych półkach zobaczymy jedynie najwyższy model RTX 4090.

Cały czas nie wiemy, jak sprawa wygląda w rzeczywistości. Słaba sprzedaż modeli RTX 30 może sugerować opóźnioną premierę modeli RTX 40. Na ten moment nie ma to większego znaczenia. Dużo ciekawsze są plotki na temat specyfikacji GeForce RTX 4070 Ti, czyli karty, która powinna cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród graczy, tym bardziej że wydajnościowo ma iść w parze z RTX 3090 Ti.

Takie informacje przekazał znany leaker z Twittera o pseudonimie @kopite7kimi. Jego zdaniem NVIDIA szykuje układ graficzny AD104 w wersji z limitem mocy na poziomie 400 W. Ma to być w pełni odblokowane GPU z 7680 jednostkami CUDA, 160 ROP i 48 MB pamięci L2. Do tego karta zaoferuje 12 GB pamięci GDDR6X 12 Gb/s. Przy 192-bitowej szynie dałoby to przepustowość na poziomie 504 GB/s.

As I have mentioned before, there is an AD104 SKU with a 400W limit.

PG141-SKU331

a full-fat AD104 with 7680FP32

21Gbps 12G GDDR6X

It can easily match RTX 3090 Ti.