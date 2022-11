Data premiery karty GeForce RTX 4070 Ti. W sklepach już za chwilę

Już wiadomo, kiedy prawdopodobnie zadebiutuje karta graficzna GeForce RTX 4070 Ti, znana wcześniej jako GeForce RTX 4080 12 GB.

NVIDIA ostatecznie zdecydowała się na to, o czym mówiło się od początku, czyli zmianę nazwy krytykowanej karty GeForce RTX 4080 12 GB na GeForce RTX 4070 Ti. To właśnie w takiej wersji model ten ostatecznie trafi na sklepowe półki. Nastąpi to już całkiem niedługo, a tak przynajmniej wynika z nieoficjalnych plotek.

Premiera karty GeForce RTX 4070 Ti

Według znanego w branży @kopite7kimi wycofana karta RTX 4080 12 GB trafi na rynek w niezmienionej specyfikacji jako GeForce RTX 4070 Ti. Prawdopodobnie nastąpi to już 5 stycznia, a przynajmniej taki jest na ten moment plan Zielonych. Już wcześniej mówiło się o styczniowej premierze, ale teraz poznaliśmy dokładny dzień, chociaż to nadal tylko pogłoski. Oficjalna prezentacja miałaby się odbyć 2 dni wcześniej, czyli 3 stycznia, a koniec embargo na publikację testów to z kolei 4 stycznia.

Oznacza to, że wszystkiego dowiemy się prawdopodobnie na targach CES 2023 w Las Vegas, które zawsze mają miejsce na początku roku. Karta wyposażona będzie w rdzeń AD104 z 7680 jednostkami CUDA i 12 GB pamięci GDDR6X na 192-bitowej szynie.

Przy okazji powinniśmy się spodziewać znacznej obniżki cen. RTX 4080 12 GB był prezentowany z rekomendowanej cenie 899 dolarów, gdy RTX 3070 Ti zadebiutował w kwocie 599 dolarów. Sam jestem ciekaw, na jaką sumę ostatecznie zdecyduje się NVIDIA.

