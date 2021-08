We wrześniu jeszcze trudniej będzie kupić karty GeForce RTX 3060/Ti

Jeśli pomimo wysokich cen planowaliście w najbliższym czasie kupić kartę graficzną GeForce RTX 3060 lub RTX 3060 Ti, to we wrześniu może to być szczególnie utrudnione.

Od wielu miesięcy dostępność kart graficznych jest mocno ograniczona. Zainteresowanie nowymi GPU jest tak duże, że producenci nie nadążają za popytem, co przekłada się też na astronomiczne ceny. Niestety, nie zapowiada się na szybką poprawę. Nawet szef NVIDII przyznał niedawno, że dostępność kart graficznych będzie ograniczona przez większość przyszłego roku. Jeszcze gorzej może być we wrześniu, a przynajmniej z najpopularniejszymi modelami GeForce RTX 3060 oraz RTX 3060 Ti.

Gorsza dostępność kart graficznych we wrześniu

Według ostatnich doniesień we wrześniu dojdzie do jeszcze większego ograniczenia dostępności kart graficznych GeForce RTX 3060 oraz RTX 3060 Ti. Plotki mówią o mniej więcej połowie mniej egzemplarzy dostarczonych do sklepów na całym świecie. Jeśli pilnie chcieliście kupić jeden z tych modeli, to prawdopodobnie teraz jest najlepsza na to okazja. We wrześniu i na początku października kupno RTX-a 3060 lub 3060 Ti będzie szczególnie trudne. Jeśli sprawa nie jest pilna, to warto poczekać jeszcze 2 miesiące.

Informacje pochodzą podobno z wewnętrznego forum, na którym producenci i sklepy dyskutują między sobą na temat aktualnej sytuacji na rynku. Na szczęście już w październiku dostawy mają wrócić do normy, dzięki czemu kupno GPU w okresie przedświątecznym będzie dużo łatwiejsze. Nadal jednak nie ma co liczyć na normalne ceny.

Zobacz: Lepsze czasy już były - ceny kart graficznych idą w górę

Zobacz: Będzie nowy król wydajności? NVIDIA planuje RTX 3090 Super

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: KitGuru