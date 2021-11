GeForce RTX 2060 12 GB bez tajemnic. Będzie mocniejszy od pierwowzoru

Wkrótce NVIDIA powinna zaprezentować odświeżoną kartę GeForce RTX 2060 z 12 GB pamięci VRAM. Właśnie poznaliśmy jej specyfikację i będzie mocniejsza od pierwowzoru.

W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele plotek na temat odświeżonej karty graficznej GeForce RTX 2060 z 12 GB pamięci VRAM. Już wtedy krążyły sugestie, że nie chodzi tylko o zwiększenie pamięci GDDR6, ale także inne zmiany w specyfikacji, które pozytywnie wpłyną na wydajność tego modelu. Właśnie wyciekła specyfikacja i możemy być tego już niemal pewni.

GeForce RTX 2060 12 GB — specyfikacja

Z informacji wynika, że GeForce RTX 2060 z 12 GB pamięci VRAM będzie wyposażony w 2176 jednostek CUDA. To tyle samo, co w modelu RTX 2060 Super, ale więcej, niż w zwykłym RTX 2060, który ma 1920 CUDA. Jednocześnie, co zaskakujące, wzrośnie TGP karty z 175 W w wariancie Super do 184 W.

Poza tym karta ma być wyposażona we wspominane 12 GB pamięci GDDR6 14 Gbps. Te zostaną umieszczone na 192-bitowej magistrali, więc nieco gorszej, niż w modelu RTX 2060 Super, który ma 256-bitową szynę. Dwa źródła twierdzą, że w Boost taktowanie wzrośnie do 1650 MHz, a modele fabrycznie podkręcone dobiją do mniej więcej 1690 MHz.

NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB ma zadebiutować 7 grudnia jako tańsza i być może lepiej dostępna alternatywa dla RTX 3060. Pod względem specyfikacji powinna oferować podobne możliwości, że GeForce RTX 2060 Super, co czyni z niej dobrą i tanią propozycję do grania w 1080p.

Zobacz: Powstał GeForce RTX 2060 z 12 GB pamięci w wersji rosyjskiej

Zobacz: Karty graficzne będą jeszcze droższe. AMD podkręca cennik

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: VideoCardz