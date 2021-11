Karty graficzne będą jeszcze droższe. AMD podkręca cennik

AMD poinformowało swoich partnerów, że układy do kart graficznych AMD Radeon RX 6000 będą droższe.

Karty graficzne AMD już teraz są piekielnie drogie, a zapowiada się, że będą jeszcze droższe. Nie chodzi jednak o to, że kwoty cały czas rosną i trend ten nie zamierza wyhamować. Dodatkową cegiełkę do tego dorzuca samo AMD, chociaż nie do końca z własnej winy. Firma właśnie podniosła ceny dla swoich partnerów.

AMD podwyższa ceny kart graficznych

Na forum Board Channels pojawiła się informacja, według której AMD zdecydowało się na podwyższenie cen układów graficznych z serii AMD Radeon RX 6000 (RDNA 2). O decyzji zostali już poinformowani wszyscy partnerzy Czerwonych, którzy zamawiają od nich GPU. Podwyżka wynosi 10%, co powinno przełożyć się mniej więcej na 20-40 dolarów wyższe kwoty w sklepach. Według aktualnego kursu to około 85-170 zł.

Jednak podwyżki na razie nie zobaczymy w sklepach. Ta wejdzie w życie z kolejną dostawą GPU dla producentów kart graficznych. Wzrost cen układów podyktowany jest takim samym postępowaniem TSMC, które produkuje GPU dla Czerwonych. Tajwańska firma również podniosła ceny. Wszystko to następstwo kryzysu na rynku chipów.

