Nothing ulepszył Nothing Phone (3a). Essential Space z nową funkcją

Wraz z nowymi smartfonami z serii Nothing Phone (3a) zadebiutował klawisz Essential Key, który pozwala użytkownikowi skorzystać z przestrzeni Essential Space. Producent obiecał, że będzie rozbudowywał tę funkcję.

I tak pierwszą aktualizacją Essential Space jest przechwytywanie zdjęć z aparatu telefonów. Essential Key działa teraz w aplikacji Nothing Camera, przechwytując zawartość świata rzeczywistego bezpośrednio za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku, co dodaje notatkę wygenerowaną przez AI, lub długiego naciśnięcia, co wprowadza własną notatkę głosową. Funkcja ta pomaga organizować i oddzielić zdjęcia w galerii od wspomnień fotograficznych w Essential Space.

Obecnie Essential Space jest jeszcze w fazie rozwoju i wczesnego dostępu, jednak na przestrzeni nadchodzących miesięcy pprzestrzeń zostanie rozbudowana o nowe funkcje, w tym: Smart Collections, Focused Search i Flip to Record.

Najnowsza aktualizacja Nothing OS 3.1 wprowadza również liczne ulepszenia aparatu i funkcji Always On Display. Aktualizację można aktywować po wejściu w Ustawienia > System > Aktualizacje systemu.

Czym jest dokładnie Essential Space w Nothing Phone (3a)?

Essential Space to nowe, oparte na sztucznej inteligencji centrum notatek, pomysłów i inspiracji. To osobisty notatnik cyfrowy, w którym przy pomocy jednego przycisku można zapisać, zarejestrować, przechwytywać i zapamiętywać wszelkie treści zdjęciowe, tekstowe i głosowe, w taki sposób, aby w dowolnej chwili do nich łatwo wrócić.