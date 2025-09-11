Nothing uchyla rąbka tajemnicy. Tak wygląda nowy model
Firma Nothing oficjalnie zaprezentowała dziś wygląd Ear (3), nowej generacji flagowych słuchawek TWS. Ich premiera odbędzie się za tydzień.
Nothing podgrzewa atmosferę przed premierą swoich nowych słuchawek TWS – Nothing Ear (3). Po pierwszej zapowiedzi producent ujawnia nowe szczegóły.
Jak przekonuje Nothing, słuchawki Ear (3) to prawdziwy krok naprzód, choć wciąż wierny korzeniom marki. Nadchodzący model zachowuje charakterystyczną przezroczystość, która stała się już znakiem rozpoznawczym Nothing, ale w nowej, jeszcze bardziej wyrafinowanej formie.
Nowy design to kwintesencja luksusu i wytrzymałości. Dzięki metalowym komponentom słuchawki zyskały nie tylko luksusowy charakter, ale także większą trwałość. To idealne połączenie ikonicznego, transparentnego stylu marki z innowacjami, które sprawiają, że czujesz jakość w dłoni
Firma pokazała render nowego modelu, a Carl Pei, szef marki, zaprezentował je w pełnej krasie na animacji.
Nothing udoskonaliło projekt Nothing Ear (3), minimalizując każdy milimetr między komponentami. Konstrukcja jest dzięki temu znacznie cieńsza. Zwrócono też szczególną uwagę na metalową antenę, której grubość zredukowano do zaledwie 0,35 mm, co jest obecnie limitem w branży.
Obudowa i antena Nothing Ear (3) zostały wykonane z anodowanego aluminium pochodzącego z recyklingu. Dodatkowo słuchawki charakteryzują się gładszymi krzywiznami i bardziej ergonomicznym kształtem, a sercem całego zestawu ma być przełomowy „Super Mic”.
Dzięki Ear (3), nasza filozofia projektowania weszła na nowy poziom. Skupiliśmy się na fundamentach: mistrzowskiej inżynierii i doświadczeniu użytkownika. Efekt? Produkt, który nie tylko wygląda, ale i działa w sposób całkowicie innowacyjny dla całej branży. Zastosowanie anodowanego aluminium do stworzenia obudowy i anteny sprawiło, że choć Ear (3) to coś zupełnie nowego, to wciąż zachowuje ten niepowtarzalny styl Nothing
Pełna specyfikacja Ear (3) zostanie ujawniona 18 września.