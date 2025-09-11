Nothing uchyla rąbka tajemnicy. Tak wygląda nowy model

Dzięki Ear (3), nasza filozofia projektowania weszła na nowy poziom. Skupiliśmy się na fundamentach: mistrzowskiej inżynierii i doświadczeniu użytkownika. Efekt? Produkt, który nie tylko wygląda, ale i działa w sposób całkowicie innowacyjny dla całej branży. Zastosowanie anodowanego aluminium do stworzenia obudowy i anteny sprawiło, że choć Ear (3) to coś zupełnie nowego, to wciąż zachowuje ten niepowtarzalny styl Nothing

– powiedzial dyrektor ds. projektowania w Nothing, Adam Bates.