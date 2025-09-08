Nothing znów chce zaskoczyć. We wrześniu pokaże nowy model

Nothing Ear (3) to już czwarty produkt w linii słuchawek TWS Nothing. Ujrzymy go podczas oficjalnej prezentacji zaplanowanej na 18 września.

Po krytycznych głosach użytkowników producent postanowił zrobić porządek z oznaczeniem swoich słuchawek TWS. Model Nothing Ear (2) zadebiutował w 2023 roku, jednak rok później, zamiast spodziewanego Ear (3) zobaczyliśmy słuchawki Ear i Ear (a). Trudno było się połapać w tym, który model jest nowszy, a który starszy. Teraz firma wraca do prostego, numerycznego nazewnictwa i stąd mamy zapowiedz Nothing Ear (3).

Na razie niewiele wiadomo o specyfikacji Nothing Ear (3), a producent pokazał tylko enigmatyczne grafiki zwiastujące premierę. Wiadomo, że nowe słuchawki zachowują charakterystyczne, przezroczyste wzornictwo, typowe dla marki, ale z drobnymi zmianami w konstrukcji. Z teasera wynika, że Ear (3) mają delikatnie wgłębioną powierzchnię na trzonkach, która ma ułatwić sterowanie odtwarzaniem muzyki czy regulacją głośności. Według nieoficjalnych doniesień nowy model ma przynieść ulepszoną jakość dźwięku, skuteczniejszą aktywną redukcję szumów (ANC), dłuższy czas pracy na baterii oraz wsparcie zaawansowanych kodeków wysokiej rozdzielczości.

Firma Nothing dopracowuje nowy model we współpracy z brytyjską marką KEF, co może przynieść jeszcze lepsze brzmienie. KEF pomógł skonstruować pierwsze w historii firmy Nothing słuchawki wokółuszne Nothing Headphone (1), które wyróżniają się nieszablonowym designem, ale też w naszym teście dostały docenione za bardzo dobrą jakość dźwięku i bardzo skuteczne tłumienie ANC. Można więc oczekiwać, że Nothing Ear (3) również pozytywnie nas zaskoczą, zarówno wyglądem, jak i możliwościami.