Nintendo Switch 2 ma obsługiwać karty pamięci nowej generacji

Nintendo Switch 2 może obsługiwać nową generację szybkich pamięci microSD o nazwie SD Express.

Oddział Nintendo w Ameryce szuka nowego pracownika. Opis stanowiska zdradza, co może oferować nowa konsola Japończyków, która już w przyszłym roku powinna trafić na sklepowe półki. Mowa oczywiście o Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch 2 z nowymi kartami pamięci

Amerykański oddział Nintendo szuka inżyniera płytek PCB, który ma doświadczenie z pamięciami SD Express. To nowa generacja kart pamięci, które w teorii oferują prędkości na poziomie aż 985 MB/s. Kilku producentów już ma tego typu modele w swojej ofercie. To między innymi Samsung oraz SanDisk.

Co to oznaczałoby dla graczy? Przede wszystkim dużo szybsze ładowanie gier, które byłyby zainstalowane na karcie pamięci. W dobie coraz bardziej rozbudowanych i zaawansowanych produkcji jest to niezwykle ważny aspekt. Nawet PlayStation 5 i Xbox Series X/S oferują dzisiaj bardzo szybkie dyski. Z kolei w przypadku komputerów nośnik SSD jest już niemal stałym elementem wszystkich wymagań sprzętowych nowych gier.

Dziwić może jedynie fakt, że Nintendo dopiero teraz szuka takiego pracownika. Nintendo Switch 2, jeśli ma zadebiutować na początku przyszłego roku, powinno być już urządzeniem w pełni gotowym do produkcji, a pewnie nawet już produkowanym. Być może poprzednia osoba, która była za to odpowiedzialna, odeszła z pracy. Poza tym mowa i Nintendo America, a nie oddziale w Japonii, gdzie zapewne trwały główne prace nad konsolą.

