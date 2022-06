Nikon szaleje. Dwie nowości, które poprawią jakość twoich vlogów

Nikon wprowadza na rynek dwie nowości, które szczególnie zainteresują fanów fotografii. Pierwsza z nich to Nikon Z 30, który pozwala osiągnąć wyższy poziom jakości wideoblogów, a druga to superteleobiektyw stałoogniskowy NIKKOR Z.

Nikon Z 30 - idealny dla vlogerów

Nikon Z 30 został wprost stworzony do robienia wideoblogów, niezależnie od ich tematyki. Przy okazji tworzenia wideoblogów, artyści często muszą zaopatrywać się w osobny sprzęt do nagrywania audio, tutaj nie będzie takiej konieczności. Urządzenie łączy w sobie profesjonalną jakość ujęć z czystym dźwiękiem. Takie połączenie jest niezbędne do tworzenia nieskazitelnych wideoblogów.

Aparat jest wyposażony w matrycę formatu DX pozwalającą na nagrywanie materiałów wideo z ostrym, bogatym w szczegóły obrazem, co jest ciężkie do osiągnięcia samym smartfonem. Nikon Z 30 umożliwia stworzenie nieprzerywanego nagrania o długości nawet 125 minut. Aparat wykorzystuje całą wielkość matrycy, aby zapewnić nagranie (w przybliżeniu) 100% pola widzenia — a wbudowany mikrofon stereofoniczny, lub mikrofon zewnętrzny, gwarantuje doskonałą jakość dźwięku.

- Bardzo cieszymy się, że możemy przedstawić najmłodszego członka rodziny Nikon Z. To aparat dla vlogerów – jest mały a jednocześnie ma wielki potencjał, przez co pozwala osiągnąć jakość videoblogów znacznie przewyższającą możliwości smartfona. Użytkownicy otrzymują nie tylko znacznie większą matrycę, która jest niezbędna do rejestrowania wyróżniających się materiałów, ale mogą też swobodnie rozbudowywać swój zestaw, w miarę rozwijania umiejętności, lub gdy zechcą tworzyć treści w nowym stylu

– mówi Zurab Kiknadze, Product Manager w firmie Nikon Europe.

Superteleobiektyw stałoogniskowy NIKKOR Z 400m f/4.5 VR S

Drugą z nowości Nikona jest teleobiektyw stałoogniskowy NIKKOR Z. Ten z kolei jest bardzo wytrzymały, przez co jest idealny do pracy w ekstremalnych warunkach. Szczególnie, że zachowuje przy tym lekkość i kompaktowość. Masa urządzenia wynosi zaledwie 1245 gramów, a jego długość to 234,5 mm. Maksymalny otwór względny f/4,5 zapewnia twórczą swobodę fotografowania w świetle zastanym, a autofokus działa szybko, precyzyjnie i wyjątkowo cicho. Ponadto ten superteleobiektyw współpracuje z telekonwerterami Z, które wydłużają ogniskową do 560 mm lub 800 mm

Podsumowanie najważniejszych cech NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S:

Superporęczny superteleobiektyw: ogniskowa 400 mm. Waży zaledwie około 1245 g i ma długość tylko 234,5 mm.

Idealnie wyważony: środek ciężkości tego obiektywu znajduje się bliżej korpusu aparatu, co ułatwia płynne śledzenie, panoramowanie i zatrzymywanie.

Maksymalny otwór względny f/4,5: piękny efekt bokeh i ekspresyjna głębia ostrości pozwalają wyodrębniać obiekty z ruchliwego tła. Szybka akcja jest łatwa do uchwycenia.

Doskonałe parametry optyczne: Powłoka nanokrystaliczna firmy Nikon znacznie redukuje refleksy i flarę. Soczewki Super ED, ED i SR niwelują aberrację chromatyczną od środka do krawędzi kadru.

Źródło zdjęć: Nikon

Źródło tekstu: Nikon